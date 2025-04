Bilharziose et les vers intestinaux : Le Bénin lance un traitement de masse

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé

Le ministère de la Santé du Bénin a annoncé, ce 25 avril 2025, le lancement d’une campagne de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme national de lutte contre les maladies transmissibles et se déroule en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

La campagne cible les enfants âgés de 5 à 14 ans, scolarisés dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora, de l’Atlantique, du Borgou, du Couffo, des Collines, de la Donga, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou. Les enfants non scolarisés ainsi que ceux des communautés rurales seront également pris en compte. Les traitements seront administrés du 5 au 7 mai 2025. Le ministre de la Santé, Benjamin I. B. Hounkpatin, invite les acteurs des enseignements primaire et secondaire, les communautés locales et les autorités décentralisées à soutenir cette initiative. Il encourage également les chefs de ménages à autoriser leurs enfants à bénéficier du traitement.

Publicité

Selon le communiqué officiel, l’objectif est de favoriser la croissance des enfants, leur développement intellectuel, leur rendement scolaire et d’améliorer la rentabilité des investissements consentis pour leur avenir. Le ministère rappelle que la lutte contre ces maladies constitue une étape importante pour réduire la prévalence des maladies tropicales négligées et renforcer la santé publique nationale.