Cotonou : Le maire alerte sur les baignades dangereuses dans des bassins

Luc Atrokpo, maire de Cotonou. Photo: DR

Le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, a lancé un appel à la responsabilité collective après avoir observé des comportements à risque dans la zone des bassins Pa2, située près de l’Église Céleste de Zézounmè, dans le 10e arrondissement. En dépit des efforts de sensibilisation et de l’installation de panneaux de signalisation sur le site en cours de travaux de drainage et de pavage, des habitants continuent de déposer des déchets de manière anarchique et de se livrer à des activités de baignade dans les bassins concernés.

Dans un communiqué, Luc Atrokpo a exprimé son inquiétude face à la persistance de ces pratiques dangereuses, notamment les baignades dans des eaux non sécurisées. « La baignade dans ces bassins représente un réel danger, avec des risques importants de noyade. Ces comportements créent également des situations d’insécurité pour les personnes qui s’y adonnent », a-t-il souligné.

Publicité

Le maire a rappelé aux parents leur rôle essentiel dans la surveillance de leurs enfants, en particulier en cette saison de pluie, où les conditions peuvent aggraver les risques. Il a ainsi exhorté les familles à intensifier les efforts de prévention auprès des jeunes, afin d’éviter tout accident.

Afin de renforcer les mesures de sécurité, les autorités locales, y compris les Chefs de quartier, les Chefs d’arrondissement, ainsi que la police républicaine, ont été instruits pour intensifier les contrôles dans ces zones à risque. « Tout individu surpris en train de commettre ces actes encourra les sanctions prévues par la loi », a précisé Luc Atrokpo, qui a également insisté sur la nécessité d’un respect strict des règles pour garantir la sécurité publique.