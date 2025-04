Cybersécurité au Maghreb : une collaboration en vue en Afrique

En tissant des liens renforcés dans les secteurs de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle, le Maroc et l’Éthiopie ouvrent une nouvelle page de leur partenariat militaire et technologique. Une dynamique qui traduit les ambitions africaines dans les domaines sensibles de la protection numérique et de l’innovation stratégique.

Il ya quelques jours, une délégation de haut niveau de l’Armée royale marocaine a effectué une visite officielle en Éthiopie. Les deux parties ont affiché une volonté affirmée de bâtir une coopération durable dans deux secteurs devenus incontournables pour les souverainetés nationales : la cybersécurité et l’intelligence artificielle. Les discussions ont notamment porté sur le partage d’expérience dans la protection des infrastructures critiques, une préoccupation commune face à l’intensification des cybermenaces.

Publicité

Dans un continent en pleine transformation numérique, les deux pays veulent mutualiser leurs forces pour mieux sécuriser leurs réseaux sensibles, civils comme militaires. La délégation marocaine a visité plusieurs installations stratégiques, dont l’Administration de la sécurité des réseaux d’information, l’un des piliers de l’appareil de cybersécurité éthiopien. Ces rencontres de terrain ont permis d’identifier des pistes concrètes de coopération technique et opérationnelle.

Au-delà de la cybersécurité, le Maroc et l’Éthiopie entendent exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire. Surveillance automatisée, renseignement assisté par algorithmes, cybersécurité prédictive. Les applications de l’IA ouvrent des perspectives qui intéressent particulièrement les forces armées des deux pays. Cette orientation témoigne d’une ambition de faire de l’innovation technologique un levier de souveraineté. En plaçant la cybersécurité et l’intelligence artificielle au cœur de leur dialogue, Rabat et Addis-Abeba dessinent aussi les contours d’une coopération africaine nouvelle, fondée sur l’échange d’expertise et le développement de solutions locales.