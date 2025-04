Elon Musk face à un nouveau scandale

Elon Musk (Getty Images)

Tesla est actuellement confrontée à un recours collectif majeur en Californie, accusée de manipuler l’odomètre de ses véhicules par le biais d’algorithmes internes. Les plaignants affirment que ces manipulations génèrent des milliers de kilomètres « fantômes« , réduisant ainsi artificiellement la période de garantie des véhicules. Cette affaire met en lumière des interrogations sur la fiabilité des données fournies aux utilisateurs des véhicules électriques de la marque.

La plainte, déposée en février en Californie et transformée en recours collectif médiatisé par The Street le 12 avril 2025, révèle que plusieurs conducteurs américains ont observé un écart significatif entre le kilométrage affiché et leurs trajets réels. Selon les documents judiciaires, Tesla utiliserait « un système d’odomètre basé sur des algorithmes prédictifs, des mesures de consommation d’énergie et des coefficients multiplicateurs de comportement du conducteur » qui faussent le kilométrage réellement parcouru.

Des témoignages accablants

Les témoignages s’accumulent, décrivant des situations préoccupantes. Le plaignant principal, Nyree Hinton, affirme que sa Model Y enregistre quotidiennement 115 km alors qu’il ne parcourt en réalité que 32 km. D’autres utilisateurs rapportent des surestimations similaires : un trajet de 25 km enregistré à 34 km, ou encore un compteur affichant 20% de distance supplémentaire par rapport à d’autres véhicules. Plus inquiétant encore, cette inflation kilométrique s’intensifierait à l’approche de la fin de garantie, suggérant une stratégie délibérée pour éviter les réparations sous garantie.

Implications mondiales et questions sans réponse

Le cabinet Singleton Schreiber, représentant les plaignants, soutient que Tesla aurait intentionnellement conçu ce système pour raccourcir la couverture de garantie et éviter les réparations coûteuses. Selon la plainte, ces pratiques commerciales frauduleuses dévaluent les véhicules Tesla et leurs garanties, favorisant financièrement l’entreprise au détriment de ses clients. Certains propriétaires auraient même été incités à acheter des extensions de garantie en pensant approcher la limite kilométrique, alors qu’ils en étaient encore loin.

Qu’en est-il des véhicules Tesla circulant hors des États-Unis ? Si la technologie embarquée est identique partout, cette problématique pourrait concerner tous les propriétaires dans le monde. En Europe, bien qu’aucun recours similaire n’ait encore été déposé, des témoignages sur les forums de propriétaires francophones évoquent déjà des doutes sur la précision des odomètres. Les implications toucheraient alors la revente, les contrats de leasing et les garanties kilométriques.