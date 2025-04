Elon Musk fait profil bas face à ses déboires, voici sa décision

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé son intention de réduire significativement son implication dans l’administration Trump dès mai prochain pour se reconcentrer sur le constructeur automobile électrique. « Probablement à partir du mois prochain, de mai, le temps que je vais allouer à DOGE va baisser de manière très importante« , a déclaré Musk lors d’une audioconférence avec des analystes, faisant référence à la commission pour l’efficacité gouvernementale qu’il dirige actuellement pour le président américain.

Selon le milliardaire, également propriétaire de X et SpaceX, le « travail crucial » de cette commission est « en grande partie accompli« . Son rôle au sein de l’administration Trump a entraîné des répercussions négatives pour Tesla, qui fait face à du vandalisme, des appels au boycott et des manifestations aux États-Unis et en Europe.

Des résultats trimestriels décevants

Les ventes mondiales de Tesla ont chuté plus que prévu au premier trimestre, avec seulement 336 681 véhicules livrés, soit une baisse de 13% sur un an. Les résultats financiers sont également en forte baisse avec un chiffre d’affaires de 19,33 milliards de dollars américains (-9%) et un bénéfice net de 409 millions de dollars (-71%), bien en deçà des attentes des analystes. Garrett Nelson de CFRA Research souligne que le chiffre d’affaires du segment automobile a chuté de 20%, conséquence directe de la baisse des ventes et d’un prix moyen de vente inférieur.

Cette situation difficile s’explique non seulement par les controverses liées à Musk, mais aussi par une gamme vieillissante et une concurrence accrue, notamment en Chine où le géant BYD talonne désormais Tesla. L’entreprise souffre également de l’absence de renouvellement de sa gamme grand public depuis le lancement du Model Y en 2020.

Perspectives et nouveaux produits

Malgré ces défis, Tesla maintient son calendrier pour ses futurs produits. Le constructeur a confirmé que ses nouveaux modèles, incluant un véhicule plus abordable, devraient entrer en production au premier semestre 2025. Son robotaxi entièrement autonome devrait être produit à grande échelle début 2026, avec des premiers exemplaires en circulation à Austin dès juin prochain. Une production pilote du robot humanoïde Optimus est également prévue à l’usine de Fremont courant 2025. En dépit d’une chute de plus de 40% de son action depuis le début de l’année, Elon Musk reste optimiste.