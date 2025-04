Elon Musk : frappé par la Chine qui avance ses pions, il veut négocier

Getty Images

Tesla, autrefois perçue comme le fer de lance de la révolution automobile grâce à ses véhicules électriques et à ses avancées en conduite autonome, poursuit aujourd’hui une ambition encore plus audacieuse : introduire à grande échelle des robots humanoïdes capables d’assumer des tâches physiques dans les usines, voire dans les foyers. Présenté comme un futur pilier stratégique de l’entreprise, le robot Optimus devait marquer un tournant similaire à celui provoqué par la Model S dans le secteur automobile. Cependant, cette ambition s’entrechoque désormais avec les réalités géopolitiques et commerciales, notamment les frictions croissantes entre les États-Unis et la Chine, deux géants dont les relations économiques influencent directement les chaînes d’approvisionnement technologique mondiales.

La dépendance technologique remise en cause

La fabrication d’Optimus repose sur des composants essentiels, notamment des aimants à base de terres rares, dont la Chine est l’un des principaux fournisseurs mondiaux. Or, Pékin a récemment renforcé ses restrictions à l’exportation sur plusieurs de ces minéraux, une décision perçue comme une réponse aux droits de douane décidés par l’administration Trump. Cette mesure a freiné les plans de production de Tesla, en particulier pour les milliers d’unités d’Optimus initialement prévues cette année.

Face à cette situation, Elon Musk a tenté d’amorcer une médiation. Il a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que les robots ne présentaient aucun usage militaire et a exprimé l’espoir que Tesla obtienne une autorisation exceptionnelle d’accès à ces ressources. Ce positionnement vise à rassurer les autorités chinoises, tout en soulignant le caractère civil et industriel de cette technologie. Mais l’enjeu dépasse largement le cadre d’une simple livraison de matériaux : il révèle la vulnérabilité de certains secteurs américains face aux leviers économiques de Pékin.

La concurrence chinoise en embuscade

Pendant que Tesla tente de débloquer ses chaînes d’approvisionnement, des entreprises chinoises ont déjà commencé à produire en masse leurs propres robots humanoïdes. Cette avance technologique et industrielle en Chine, couplée à l’impact des restrictions, place Musk dans une posture délicate. Bien qu’il continue de croire au potentiel commercial d’Optimus, il ne cache plus la menace que représente la montée en puissance des concurrents asiatiques dans ce domaine émergent.

Le projet Optimus, censé représenter la prochaine grande transformation de Tesla, devient ainsi un révélateur des nouvelles dynamiques concurrentielles mondiales. Alors que les roboticiens chinois bénéficient d’un accès prioritaire aux matériaux stratégiques et d’un écosystème de production extrêmement réactif, Tesla doit désormais composer avec une double pression : maintenir l’innovation tout en évitant de se retrouver bloquée par des décisions politiques extérieures.

Tesla fragilisée sur plusieurs fronts

Le climat tendu entre Washington et Pékin ne pèse pas uniquement sur le volet robotique. Tesla a également vu ses bénéfices reculer de 70 % par rapport à l’an dernier. La direction évoque un « changement de sentiment politique » qui affecte ses ventes, et le recul de l’action en Bourse – près de 37 % depuis janvier – traduit les doutes des investisseurs quant à la capacité de l’entreprise à conserver sa dynamique.

Dans ce contexte, Elon Musk a laissé entendre qu’il pourrait réduire sa participation directe au sein de l’administration Trump, sans pour autant abandonner son implication politique. Ce repositionnement tactique montre que le patron de Tesla cherche à se préserver des turbulences, alors même qu’il continue de défendre publiquement l’idée que l’avenir de l’entreprise dépendra autant de ses robots que de ses véhicules.

Le pari du robot humanoïde, s’il parvient à franchir les obstacles commerciaux actuels, pourrait en effet redéfinir l’image de Tesla dans les années à venir. Mais pour cela, il faudra que Musk transforme son optimisme technologique en résultats industriels, dans un contexte où chaque composant devient un enjeu stratégique.