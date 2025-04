Elon Musk : l’une de ses plus grandes préoccupations dévoilées

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 a rapidement ravivé les tensions commerciales avec la Chine, atteignant des niveaux sans précédent. Dès son investiture, le président américain a multiplié les déclarations hostiles envers Pékin, accusant le géant asiatique de pratiques commerciales déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Cette rhétorique s’est rapidement transformée en actions concrètes, culminant avec l’annonce début avril d’une série de mesures protectionnistes qui ont déclenché une véritable guerre économique entre les deux superpuissances. Face à cette escalade, de nombreuses entreprises américaines présentes sur le sol chinois se retrouvent en première ligne, particulièrement Tesla, dont le PDG Elon Musk voit ses ambitions stratégiques menacées par ce conflit géopolitique.

Une guerre commerciale aux conséquences asymétriques pour Tesla

La récente escalade tarifaire entre les États-Unis et la Chine semble, à première vue, moins dommageable pour Tesla que pour d’autres entreprises américaines. Le 2 avril 2025, lors du « Liberation Day », Donald Trump a annoncé une hausse spectaculaire des droits de douane sur les produits chinois, les portant à 145%. La riposte de Pékin ne s’est pas fait attendre, avec une augmentation progressive de ses propres tarifs douaniers sur les produits américains, d’abord à 84% le 10 avril, puis à 125% deux jours plus tard.

Pour Tesla, l’impact direct de ces mesures paraît limité. L’entreprise a eu la clairvoyance d’établir une gigafactory à Shanghai dès 2019, lui permettant de produire localement la majorité des véhicules qu’elle vend sur le marché chinois. Les Model 3 et Model Y, qui représentent l’écrasante majorité des ventes de la marque en Chine, échappent ainsi aux nouveaux droits de douane. Seuls les modèles haut de gamme importés des États-Unis, comme la Model S et la Model X, subissent de plein fouet cette augmentation tarifaire, mais leur part dans les ventes chinoises de Tesla reste marginale.

Toutefois, cette apparente résilience masque une vulnérabilité bien plus profonde. La véritable inquiétude d’Elon Musk ne concerne pas tant la rentabilité immédiate de ses véhicules que l’avenir de sa technologie de conduite autonome en territoire chinois. Tesla fait face à une concurrence locale de plus en plus féroce, notamment de la part de BYD qui a récemment dévoilé son propre système d’assistance à la conduite baptisé « Œil de Dieu« . Ce concurrent chinois prévoit d’intégrer gratuitement cette technologie sur l’ensemble de sa gamme, menaçant directement le modèle économique de Tesla qui repose en partie sur la vente d’options logicielles premium.

Le FSD : nerf de la guerre technologique sino-américaine

L’enjeu fondamental pour Tesla en Chine dépasse largement la simple question des tarifs douaniers. La technologie Full Self-Driving (FSD) représente le cœur de la stratégie à long terme de l’entreprise, sa véritable proposition de valeur face à une concurrence grandissante sur le segment des véhicules électriques. Pour perfectionner ses algorithmes d’intelligence artificielle, Tesla a besoin d’accumuler des données de conduite en conditions réelles, et le marché chinois constitue un terrain d’expérimentation inestimable grâce à son immense parc automobile et à la diversité de ses conditions routières.

Or, l’accès à ce gisement de données se heurte aux préoccupations chinoises en matière de sécurité nationale. Pékin considère les données de conduite comme des informations stratégiques et soumet leur collecte à des restrictions drastiques pour les entreprises étrangères. Tesla a certes obtenu une autorisation préliminaire l’année dernière pour déployer certaines fonctionnalités de son système FSD en Chine, mais cette permission s’accompagne de conditions strictes : obligation de s’associer à un partenaire local (Baidu) et impératif de stocker l’ensemble des données collectées sur le territoire chinois, sans possibilité de les rapatrier vers les serveurs américains.

Cette situation place Tesla dans une position délicate. Pour améliorer ses algorithmes d’intelligence artificielle à l’échelle mondiale, l’entreprise aurait idéalement besoin de centraliser l’ensemble des données collectées par sa flotte. Les restrictions chinoises créent donc un silo informationnel qui pourrait, à terme, freiner le développement global du FSD, tout en offrant potentiellement un avantage compétitif aux concurrents chinois qui, eux, ont pleinement accès à ces précieuses données locales.

La Chine : un levier de pression redoutable contre les ambitions technologiques de Musk

Dans le contexte actuel de guerre commerciale, les autorités chinoises disposent d’un levier de pression particulièrement efficace contre Tesla. Plutôt que de se limiter à des représailles tarifaires, Pékin pourrait choisir de bloquer ou de ralentir considérablement l’expansion des capacités FSD de Tesla sur son territoire. Une telle mesure porterait un coup bien plus sévère aux ambitions d’Elon Musk que n’importe quelle hausse de droits de douane.

La menace est d’autant plus crédible que la Chine développe activement son propre écosystème de véhicules autonomes, avec des champions nationaux comme Baidu, Xpeng ou BYD. Ces entreprises bénéficient du soutien des autorités et d’un accès privilégié au marché intérieur. Pour Pékin, favoriser ces acteurs locaux aux dépens de Tesla représenterait une stratégie cohérente avec sa politique d’autonomie technologique, tout en constituant une réponse ciblée aux mesures protectionnistes américaines.

Cette situation illustre parfaitement comment les tensions géopolitiques actuelles se transforment en bataille pour la suprématie technologique. Pour Elon Musk, l’équation est complexe : maintenir l’accès au marché chinois est vital, mais les compromis nécessaires en termes de partage de données et de technologie pourraient mettre en péril l’avantage compétitif global de Tesla. La voiture autonome représente l’équivalent moderne de la course à l’espace des années 1960, et l’accès aux données de conduite constitue le carburant indispensable à cette conquête technologique. En contrôlant cet accès, la Chine tient potentiellement en échec les ambitions d’Elon Musk bien plus efficacement qu’avec n’importe quelle barrière tarifaire.

Le défi pour Tesla ressemble à celui d’un joueur d’échecs contraint de sacrifier une partie de son jeu sur un échiquier pour préserver ses chances sur un autre. La véritable préoccupation d’Elon Musk n’est donc pas tant l’impact financier immédiat de la guerre commerciale sino-américaine que ses conséquences à long terme sur la capacité de Tesla à développer et déployer sa technologie de conduite autonome à l’échelle mondiale, élément central de sa vision pour transformer non seulement l’industrie automobile mais également notre rapport à la mobilité.