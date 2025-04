Elon Musk: une prédiction qui peut faire très mal

Elon Musk (Getty Images)

Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Tesla, avec une performance boursière décevante, des objectifs de production manqués et une concurrence chinoise de plus en plus agressive. Le constructeur automobile électrique fait également face à des défis liés aux controverses entourant son PDG, dont l’engagement politique croissant a provoqué une polarisation de l’opinion publique. Cette situation se complique davantage par l’attention fragmentée de Musk entre ses nombreuses entreprises, soulevant des interrogations sur sa capacité à redresser la barre du géant automobile en difficulté.

La métamorphose coûteuse d’une icône industrielle

Un revirement spectaculaire vient de secouer Wall Street: Dan Ives, historiquement l’un des plus fervents admirateurs de Tesla à Wedbush, a radicalement abaissé ses prévisions pour l’action, passant d’un objectif de 550 à seulement 315 dollars. Cette correction draconienne traduit ses craintes concernant la transformation de Tesla en symbole politique, phénomène qu’il juge profondément néfaste pour l’avenir commercial de l’entreprise.

L’impact sur la clientèle potentielle mondiale est déjà quantifiable selon l’analyste, avec une perte estimée d’au moins 10% des acheteurs futurs, pouvant grimper jusqu’à 20% sur le marché européen. Les tensions se manifestent concrètement par des protestations aux abords des showrooms et des incidents ciblant les véhicules de la marque, illustrant l’ampleur du rejet qui s’installe.

L’étau économique et identitaire se resserre

La nouvelle architecture tarifaire représente une menace supplémentaire pour Tesla, dont l’avantage concurrentiel reposait en partie sur une chaîne d’approvisionnement mondiale optimisée. Malgré une exposition moindre que celle des constructeurs traditionnels américains, l’entreprise reste vulnérable aux hausses de coûts pour ses composants et batteries importés, avec un risque d’érosion de la demande si ces augmentations sont répercutées sur les prix de vente.

Le marché chinois, pilier stratégique pour Tesla, pourrait particulièrement souffrir de cette configuration. L’association entre les nouvelles mesures protectionnistes et la figure polarisante de Musk menace gravement les perspectives commerciales de l’entreprise dans l’Empire du Milieu. Face à cette conjonction de facteurs négatifs, Ives lance un avertissement sans ambiguïté: Tesla pourrait affronter une période extrêmement difficile si son dirigeant ne prend pas rapidement ses distances avec certaines positions controversées, mettant ainsi en péril les avancées prometteuses de l’entreprise dans l’autonomie, la robotique et la démocratisation des véhicules électriques.