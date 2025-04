Elon Musk: violente charge d’une célèbre héritière

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

Héritière de l’empire Disney, Abigail Disney est connue pour son franc-parler et ses positions progressistes tranchées. À 65 ans, cette petite-nièce de Walt Disney se démarque radicalement du monde des ultra-riches auquel elle appartient pourtant. Militante pour la justice fiscale et critique acerbe des inégalités économiques, elle a fondé plusieurs organisations philanthropiques et produit des documentaires examinant les disparités sociales aux États-Unis. Son activisme l’a notamment amenée à dénoncer régulièrement les pratiques salariales au sein même de l’entreprise Disney, n’hésitant pas à qualifier de « grotesque » l’écart entre les rémunérations des dirigeants et celles des employés du parc.

Une dénonciation sans concession du milliardaire

Dans un entretien récent avec le Guardian, Abigail Disney n’a pas mâché ses mots concernant Elon Musk, qu’elle considère comme l’incarnation d’une élite économique déconnectée. « Nous avons besoin de Bernie pour faire le point. Nous avons besoin de l’expertise d’AOC. Nous avons besoin de personnes qui se montrent authentiques, passionnées et perspicaces quant à la voie à suivre.«

Selon l’héritière, posséder une fortune dépassant le milliard de dollars révèle une forme de pathologie psychologique. Elle estime qu’une personne incapable de se contenter de 999 millions manifeste des traits sociopathiques. Elle observe également que l’accumulation extrême de richesse crée un effet boule de neige, rendant presque impossible de ne pas voir sa fortune doubler sans même agir.

L’héritière établit un lien direct entre les choix de Musk et leurs effets désastreux sur la santé mondiale, notamment concernant la suspension du programme de lutte contre le sida. Elle affirme que cette décision entraîne actuellement des souffrances évitables et des décès, mentionnant particulièrement le cas d’enfants contaminés qui auraient pu être épargnés.

Elle souligne l’absence totale de culpabilité chez le magnat de la tech, sentiment qu’elle considère comme essentiel pour maintenir une boussole morale, bien qu’il soit inconfortable.

Une critique qui s’étend à Trump et au culte des milliardaires

Le réquisitoire d’Abigail Disney va au-delà de Musk. Elle analyse Trump comme un produit de privilèges familiaux jamais reconnus, évoquant comment son comportement tyrannique dès l’enfance a été constamment validé par son entourage, et comment sa richesse a toujours servi à glorifier ses pires défauts.

Elle déplore la transformation des valeurs sociétales américaines, rappelant qu’autrefois, les figures médiatisées étaient des activistes, des héros militaires ou des fondateurs d’organisations humanitaires plutôt que des PDG milliardaires.

Abigail Disney prône une alternative politique portée par des figures comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, qu’elle perçoit comme des voix authentiques et visionnaires.

Tout au long de l’entretien, elle maintient une lucidité sur sa propre situation, reconnaissant que sa fortune provient essentiellement d’avantages fiscaux, de circonstances favorables et de son héritage familial, sans aucun mérite personnel.