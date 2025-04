Elon Musk : voici ses réelles difficultés selon Forbes

Photo d'illustration : Une tesla (Bram Van Oost - Unsplash)

Depuis plusieurs années, Elon Musk a progressivement renforcé ses liens avec le monde politique. Son implication s’est accentuée avec le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, Musk occupant désormais un rôle de « special government employee » au sein de l’administration. Ce rapprochement a intensifié son positionnement politique, au prix d’une polarisation de son image publique. Selon diverses enquêtes citées par Forbes, son soutien affirmé à certaines causes conservatrices et ses prises de position sur les réseaux sociaux ont contribué à détériorer la perception de Tesla, notamment sur des marchés essentiels comme la Californie et l’Europe.

Tesla face à l’érosion de son avantage compétitif

La dynamique de Tesla s’est considérablement affaiblie. Le recul de 13% de ses ventes de véhicules électriques au premier trimestre, couplé à une baisse de 20% de ses revenus automobiles, expose la fragilité de son modèle actuel. Forbes explique que sans la vente de crédits réglementaires, Tesla aurait affiché une perte nette. Contrairement à ses débuts, la marque ne propose pas de nouveaux modèles de rupture, préférant actualiser la Model Y et la Model 3 par des rafraîchissements esthétiques mineurs. Cette stratégie, jugée insuffisante par plusieurs analystes, est d’autant plus risquée que la concurrence, notamment chinoise, multiplie les innovations avec des véhicules mieux adaptés aux attentes actuelles.

Une fuite en avant vers des projets incertains

Elon Musk semble privilégier des ambitions futuristes plutôt que des réponses concrètes aux besoins immédiats du marché. Comme le souligne Forbes, le dirigeant mise désormais sur les robotaxis et les humanoïdes autonomes pour relancer la croissance de Tesla. Pourtant, les avancées tangibles restent limitées face à des concurrents comme Waymo et Boston Dynamics, qui dominent déjà ces segments. Certains investisseurs estiment que le Cybercab aurait pu offrir à Tesla un nouveau souffle commercial s’il avait été décliné en un modèle accessible autour de 25 000 dollars, plutôt que d’en faire un concept éloigné des réalités du marché.

Les nouveaux obstacles commerciaux

La stratégie énergétique de Tesla, l’un de ses rares moteurs de croissance récente, est également mise sous pression par les nouvelles mesures protectionnistes américaines. La hausse de 145% des droits de douane sur les cellules de batteries importées de Chine menace directement la rentabilité des Megapacks, produits phares de la division énergie. Selon Forbes, cette dépendance aux fournisseurs chinois complique l’avenir du groupe, malgré les tentatives d’implantation industrielle aux États-Unis. Les marges de Tesla risquent de se resserrer alors que la demande pourrait diminuer face à l’augmentation des coûts pour les clients, notamment les services publics.

Malgré un rebond temporaire du titre en Bourse à l’annonce d’un engagement renforcé de Musk à la tête de Tesla, les inquiétudes persistent. Les défis identifiés par Forbes — vieillissement de la gamme, intensification de la concurrence, vulnérabilités commerciales et détérioration de l’image — restent entiers. Si Elon Musk ne parvient pas à recentrer l’entreprise sur des produits innovants et adaptés à la demande actuelle, Tesla pourrait rapidement perdre son statut d’acteur de premier plan dans le secteur des véhicules électriques et des solutions énergétiques.