Enfants défavorisés : ce milliardaire prend une décision radicale

En 2016, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan inauguraient en Californie une école gratuite pensée pour offrir aux enfants issus de foyers modestes un environnement éducatif et médical complet. Ce projet pilote, porté par la Chan Zuckerberg Initiative, visait à réunir sous un même toit apprentissage scolaire, accompagnement psychologique et soins de santé accessibles dès la petite enfance jusqu’au lycée. L’ambition affichée : répondre aux inégalités sociales par un modèle intégré de soutien aux familles, fondé sur des moyens privés considérables. À travers cette école, le couple souhaitait démontrer qu’un autre système éducatif était possible.

Clap de fin sans explication claire

Après moins de dix ans de fonctionnement, l’établissement va fermer ses portes. L’annonce, adressée aux parents par la direction, reste très évasive sur les causes de cette décision. Aucun détail concret n’a été fourni pour expliquer ce revirement, qualifié simplement de « difficile ». L’un des responsables de la fondation a éludé les questions, se contentant d’annoncer un soutien financier de 50 millions de dollars pour les familles et communautés affectées.

Des publications comme le *New York Times* ou le *San Francisco Standard* évoquent toutefois un élément central : l’arrêt progressif du financement assuré jusqu’ici par la Chan Zuckerberg Initiative. Sans cette contribution, l’équilibre économique de l’école ne pouvait être maintenu, poussant le conseil d’administration à acter la fermeture des deux campus.

Une expérimentation éducative interrompue

La fermeture de cette école soulève des interrogations sur la pérennité des modèles éducatifs alternatifs portés par des acteurs privés. Présentée à l’origine comme un laboratoire d’innovation sociale, l’école offrait aux familles un accès gratuit à des services souvent inaccessibles dans les circuits publics. Sa disparition met un terme à un dispositif qui associait enseignement individualisé et suivi médical, avec l’ambition de répondre aux besoins complexes des populations les plus vulnérables.

Si la donation annoncée représente une aide significative, elle ne remplace pas les structures concrètes que l’établissement fournissait. Aucun plan de relogement ou de transition pour les élèves concernés n’a encore été détaillé. Pour l’heure, les questions restent nombreuses sur la suite des engagements pris par la Chan Zuckerberg Initiative en matière d’éducation.