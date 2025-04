FAB : la sélection des opérateurs de drones démarre jeudi (rappel à certains candidats)

Photo sketchfab

Les Forces armées béninoises (FAB) s’apprêtent à organiser les épreuves de sélection pour le recrutement de cent opérateurs de drones militaires. Cette initiative stratégique, annoncée par le Chef d’État-major général, marque une étape importante dans la modernisation technologique de l’armée béninoise.

La phase décisive du processus de recrutement débutera très prochainement. Les épreuves écrites et pratiques se tiendront du jeudi 24 au samedi 26 avril 2025 dans plusieurs centres à travers le pays. Les listes des candidats admissibles sont désormais affichées dans les différents centres d’inscription, invitant les postulants à vérifier rapidement leur éligibilité à participer aux examens.

Afin de faciliter l’organisation, trois centres de composition ont été désignés selon les zones géographiques d’inscription. Le Collège d’Enseignement Général Sainte Rita de Cotonou accueillera les candidats inscrits à Cotonou et Porto-Novo. Les candidats de Lokossa et Bohicon se présenteront au Lycée Houffon d’Abomey, tandis que ceux de Natitingou et Parakou passeront leurs épreuves au Lycée Mathieu Bouké de Parakou.

L’évaluation des candidats s’articulera autour de deux axes complémentaires. La première partie consiste en une épreuve théorique combinant le français, les mathématiques, la physique, la technologie, l’anglais ainsi qu’un test psychotechnique. Ce volet théorique sera complété par une épreuve pratique, visant à évaluer les compétences techniques spécifiques à l’opération de drones.

Le Chef d’État-major général adresse un rappel crucial aux candidats dont les dossiers ont été acceptés sous condition : ils doivent impérativement fournir les documents manquants au plus tard le mardi 22 avril 2025 auprès de leur centre d’inscription. Passé ce délai, leur candidature sera automatiquement rejetée.

Tous les candidats devront se présenter dans leur centre respectif le jeudi 24 avril 2025 à six heures précises. Les participants sont tenus de porter une tenue de sport et de se munir d’une pièce d’identité valide ainsi que du matériel d’écriture nécessaire.

Ce recrutement spécialisé témoigne de l’engagement des FAB à renforcer leurs capacités technologiques et opérationnelles. Les futurs opérateurs de drones joueront un rôle essentiel dans la protection du territoire national, illustrant la volonté de l’armée béninoise d’intégrer les technologies modernes dans sa stratégie de défense.