Festival des Arts et Cultures Idaasha au Bénin : Célébration de l’unité dans la diversité culturelle

Du 17 au 21 avril 2025, le département des Collines a accueilli la quatorzième édition du Festival des Arts et Cultures Idaasha, placée sous le thème « Les arts et la culture, un terrain fertile pour la promotion et la consolidation de la paix ». Cet événement a rassemblé les fils et filles de l’aire culturelle Idaasha pour célébrer la diversité culturelle, l’unité et la fraternité.

Au programme, des performances de divers groupes folkloriques et une foire dédiée aux produits locaux ont permis de mettre en avant le savoir-faire de la région. Ces moments de convivialité et de partage ont également vu la participation de personnalités politiques, d’acteurs culturels et de têtes couronnées.

Lors de l’ouverture du festival, Blaise Boko, président du comité d’organisation, a encouragé tous les descendants d’Idaasha à valoriser leur culture. « La culture, c’est ce qui fait la société. Engageons-nous pour porter toujours haut le flambeau du Festival des arts et de la culture Idaasha », a-t-il déclaré.

Paulin Akponna, ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, a souligné l’importance de l’unité dans la diversité. « Dans cette diversité, nous sommes un. Nous devons donc retenir que c’est dans l’unité que les grandes choses peuvent se réaliser », a-t-il indiqué. Depuis plus d’une décennie, ce festival met en lumière l’identité et la richesse culturelle du peuple Idaasha à travers des danses, des chants, des expositions et des échanges artistiques.