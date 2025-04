Fortunes en Europe : un célèbre milliardaire se maintient à son poste

Photo impressmtl

Bernard Arnault, figure centrale du monde du luxe, s’est imposé au fil des décennies comme l’un des plus puissants industriels français. Parti de l’entreprise familiale dans le bâtiment, il prend un virage déterminant dans les années 1980 en rachetant le groupe Boussac, propriétaire de Christian Dior. Cette opération marque le point de départ d’une stratégie d’acquisitions ciblées, à travers laquelle il façonne LVMH, aujourd’hui numéro un mondial du luxe. À la tête de marques iconiques comme Louis Vuitton, Dom Pérignon ou Givenchy, il impose une méthode rigoureuse et une gouvernance étroitement contrôlée, tout en laissant à chaque maison une identité forte. Cette architecture lui a permis de traverser les cycles économiques en renforçant la position du groupe sur les marchés clés.

Malgré le repli des ventes, il conserve les commandes

À 76 ans, Bernard Arnault reste solidement installé à la présidence de LVMH. Les actionnaires du groupe ont voté très largement une modification des statuts, prolongeant la limite d’âge pour les fonctions de président et de directeur général à 85 ans. Ce choix valide la possibilité pour Arnault de diriger le groupe jusqu’en 2034, malgré un contexte moins favorable. Le dernier trimestre a en effet été marqué par un recul des ventes de 2 %, pour un chiffre d’affaires de 20,3 milliards d’euros. Une baisse qui coïncide avec les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et l’Union européenne. L’administration Trump envisage des hausses de droits de douane sur les produits importés, ce qui pourrait impacter directement le secteur du luxe, dont les marges reposent largement sur l’exportation de biens haut de gamme.

LVMH, qui réalise un quart de ses revenus aux États-Unis, pourrait voir sa dynamique commerciale fragilisée. Bernard Arnault a reconnu que les premiers mois de l’année avaient été solides, avant un basculement provoqué par les incertitudes liées aux taxes douanières. Il a insisté sur le fait que la situation actuelle n’était pas alarmante, tout en appelant à un dialogue entre les capitales européennes et Washington. Il a même évoqué la possibilité d’une zone de libre-échange transatlantique, estimant qu’un tel accord renforcerait les échanges bilatéraux et atténuerait les effets des mesures protectionnistes.

Une résistance organisée face aux turbulences économiques

Face à une conjoncture plus difficile, LVMH mise sur son modèle diversifié pour absorber les chocs. L’ancrage de ses marques sur plusieurs continents, son portefeuille étendu allant de la mode à la joaillerie en passant par les spiritueux, et sa stratégie d’investissement dans l’expérience client permettent au groupe de rester compétitif. Bernard Arnault continue de piloter cette machine avec une attention portée aux détails et une vision long terme, comme en témoigne la réponse rapide du groupe aux premiers signes de ralentissement.

Loin de céder sa place, le milliardaire poursuit donc sa trajectoire, en s’adaptant aux nouvelles règles du jeu tout en conservant une emprise directe sur les grandes orientations du groupe. Sa capacité à anticiper les mutations du marché sera déterminante dans une période où le luxe, bien que résilient, n’échappe plus aux logiques géopolitiques. LVMH, bastion du savoir-faire européen, avance désormais dans un environnement où la stabilité politique compte autant que la créativité des collections.