Fortunes : le sud-africain Nathan Kirsh devient la 3e personne la plus riche du continent

Le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh accède à la troisième place du classement des fortunes africaines, derrière Aliko Dangote et Johann Rupert, suite à la vente de son empire alimentaire à la multinationale américaine Sysco Corporation. Cette transaction, finalisée récemment, propulse la valeur nette de Kirsh à environ 249 milliards de rands, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Un empire bâti depuis Brooklyn

À 94 ans, Kirsh conclut une ascension entrepreneuriale commencée il y a plus de sept décennies. Originaire de Potchefstroom en Afrique du Sud, il débute dans le secteur agricole en Eswatini dans les années 1950, avant de fonder sa première véritable entreprise de distribution alimentaire en Afrique du Sud au début des années 1970. Après avoir reconstruit sa fortune perdue lors de la crise économique sud-africaine des années 1980, il se concentre sur l’expansion nord-américaine.

En juin 1976, Kirsh inaugure le premier magasin Jetro à Brooklyn, New York, ciblant les petits restaurateurs et commerçants indépendants délaisés par les grands distributeurs. Dix-huit ans plus tard, il acquiert Restaurant Depot, consolidant ainsi sa domination sur le segment des achats en gros à prix réduits. Au fil des décennies, Jetro Holdings devient le plus important fournisseur alimentaire indépendant des États-Unis, générant 16 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel avant la vente.

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La monétisation d’un patrimoine colossal

La transaction conclue entre Jetro Holdings et Sysco Corporation valorise l’ensemble à 29,1 milliards de dollars, libellés partiellement en numéraire et en titres du géant coté. Bloomberg rapporte que cette opération accroît d’environ 50 % la valeur nette de Kirsh, ancien propriétaire de 75 % du groupe. Kirsh quitte ainsi ses fonctions après plus de cinq décennies à la direction, mettant fin à une stratégie de très faible visibilité publique qui avait caractérisé son règne.

L’empire Kirsh, composé principalement d’un ensemble d’actifs internationaux mêlant immobilier et investissements financiers, est désormais intégré dans la nouvelle organisation de Sysco. Cette consolidation industrielle représente l’une des plus importantes acquisitions sectorielles enregistrées ces dernières années.