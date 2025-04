Forum de Dakar sur les violences aux femmes : Le Rémapsen fait une restitution à Cotonou

Photo : DR

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN Bénin) a réuni à Cotonou plusieurs acteurs autour d’un atelier de restitution. L’objectif : partager les enseignements du Forum des Médias de Dakar, tenu du 4 au 6 décembre 2024, consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Afrique.

Ce forum avait réuni plus de 70 journalistes issus d’une vingtaine de pays. Soutenu par ONU Femmes et les Fonds Français Musoko, il visait à renforcer l’engagement des médias africains sur ces questions. À Cotonou, la restitution a connu la participation de la représentante du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), du conseiller régional de Speak Up Africa, ainsi que de plusieurs experts et défenseurs des droits humains. Michaël Tchokpodo, coordonnateur de REMAPSEN Bénin, a rappelé que cette initiative répond à une recommandation formulée à Dakar. Il a insisté sur l’urgence de mettre fin aux violences basées sur le genre à travers une approche centrée sur les droits humains et l’autonomisation.

Les violences évoquées vont bien au-delà du physique. Elles peuvent aussi être psychologiques, économiques ou institutionnelles. Pour M. Tchokpodo, donner plus de pouvoir aux femmes constitue une réponse essentielle à ces abus. Franz Okey, conseiller régional de Speak Up Africa, a mis en avant l’importance du partenariat avec REMAPSEN. Il a présenté le projet « Voix EssentiElles », qui vise à renforcer les capacités des organisations féminines et à faciliter leur accès aux espaces de décision. Selon lui, les médias et les institutions ont un rôle déterminant à jouer pour impulser un changement durable.

Prenant la parole à son tour, Anice Gambari Adam Akpékou, directrice de la Promotion de la Femme et du Genre, représentant la ministre du MASM, a salué l’initiative. Elle y voit une continuité logique des efforts du Bénin pour promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Elle a également souligné l’importance du rôle des médias dans cette dynamique. L’atelier a aussi permis de féliciter deux journalistes béninois distingués à Dakar. Le pays s’est illustré en remportant deux prix : celui de la meilleure journaliste radio et celui de la meilleure coordination.

Les échanges se sont poursuivis avec un panel sur la contribution des médias et des organisations de la société civile à la lutte contre les violences. Une communication spéciale a également permis de mettre en lumière les progrès enregistrés au Bénin en matière d’autonomisation des femmes.