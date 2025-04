Gaz au Maghreb: un leader explore une piste américaine

Photo DR

Les échanges économiques internationaux se fondent sur une dynamique de coopération, d’intérêt mutuel et de transfert de compétences. Ils permettent aux pays d’accéder à des technologies avancées, de renforcer leurs capacités industrielles, et d’assurer une certaine complémentarité dans l’exploitation des ressources. Dans ce contexte, les partenariats stratégiques entre entreprises de différentes nationalités jouent un rôle crucial dans le développement des filières clés telles que l’énergie, en contribuant à la circulation du savoir-faire et à la modernisation des procédés de production.

C’est dans cette logique que le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a effectué une visite de terrain dans l’État américain du Nouveau-Mexique, au sein de plusieurs installations opérées par ExxonMobil. Accompagné d’une délégation conjointe regroupant des cadres de Sonatrach et de la compagnie américaine, il a entamé sa tournée par une plateforme de forage située sur le site de Booker Lake, au cœur du bassin du Delaware, une zone gazière stratégique qui s’étend jusqu’aux comtés de l’Ouest texan.

La visite s’est poursuivie avec l’inspection d’une station de compression de gaz et d’une unité centrale de distribution. Ce déplacement a également permis au responsable algérien de s’enquérir des dispositifs mis en place pour le contrôle des émissions de méthane, ainsi que des systèmes utilisés pour réguler la combustion du gaz. Des échanges approfondis ont eu lieu avec les responsables techniques d’ExxonMobil autour des méthodes d’exploitation, de l’efficacité énergétique, et des normes environnementales rigoureuses appliquées dans cette zone de production.

Plus qu’un simple déplacement protocolaire, cette mission a constitué une opportunité concrète pour Sonatrach d’examiner de près les technologies avancées mises en œuvre par l’un des leaders mondiaux de l’industrie pétrolière. Elle s’inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération entre les deux sociétés, avec en ligne de mire le transfert de savoir-faire et la valorisation des meilleures pratiques dans l’exploration et la production d’hydrocarbures.