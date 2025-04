GNL au Maghreb : de nouvelles prospections en vue

Gaz naturel liquéfié (Photo DR)

Porté par une ambition claire de renforcer son indépendance énergétique, le Maroc active une nouvelle phase de son plan gazier. À l’est du pays, dans la région de Tendrara, la compagnie Sound Energy s’apprête à lancer une campagne de forages stratégiques, en partenariat avec le groupe Managem.

L’heure est à l’action du côté du royaume chérifien. Selon des informations relayées par nos confrères de l’Agence Ecofin, Sound Energy va engager de nouveaux forages dans le périmètre de Tendrara. Cette zone est identifiée comme l’un des futurs piliers de la production nationale de gaz naturel liquéfié (GNL). Le groupe veut atteindre une production annuelle de 100 millions de mètres cubes de gaz dès la première phase du développement du site.

Ce gaz sera ensuite transformé grâce à une micro-usine de liquéfaction, actuellement en cours de construction. Ce modèle, à taille humaine, mais à fort potentiel, reflète la stratégie marocaine d’investir dans des infrastructures agiles pour répondre rapidement aux besoins du marché. La synergie entre Sound Energy et le géant minier Managem symbolise la nouvelle approche du Maroc : multiplier les alliances stratégiques pour accélérer la mise en valeur de ses ressources naturelles.

Le projet de Tendrara n’est qu’un avant-goût des ambitions du royaume. Rabat mise aussi sur d’autres gisements et sur le renforcement de ses capacités logistiques pour devenir une plateforme énergétique régionale. Le Maroc se positionne stratégiquement dans la sphère mondiale de l’approvisionnement en énergie. Sa capacité à développer son propre GNL, même à une échelle modeste dans un premier temps, pourrait réduire sa dépendance aux importations et offrir à terme de nouvelles marges de manœuvre sur le plan économique et géopolitique.