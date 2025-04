Grandes fortunes: ce milliardaire que personne ne connait

Photo Unsplash

L’un des plus grands mystères du XXIe siècle demeure l’identité de Satoshi Nakamoto. Le 30 octobre 2008, un individu, peut-être seul dans sa chambre, s’apprêtait à publier un document qui allait marquer l’histoire : un texte de recherche de neuf pages expliquant son ambition de créer une monnaie numérique appelée « bitcoin« .

Quinze ans plus tard, cette devise a fait de lui un milliardaire, avec une fortune estimée à 90 milliards de dollars, le plaçant au 18e rang des plus grandes fortunes mondiales. Cet homme, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, reste une énigme, son identité réelle demeurant inconnue.

Pour percer le mystère de ce nom, les indices sont nombreux. L’individu se présente comme un Japonais né en 1975. Pendant des mois, ce visionnaire échange avec des curieux et collabore avec des passionnés, motivé par la crise financière de 2008 et la faillite de plusieurs grandes banques. Son objectif est révolutionnaire : créer une monnaie totalement décentralisée, échappant au contrôle des gouvernements et des banques centrales.

Le développement et la disparition mystérieuse

En parallèle, il développe un système informatique complexe et annonce le 3 janvier 2009 qu’il détient les 50 premiers bitcoins de l’histoire, alors sans valeur. En quelques mois, il accumule environ un million de bitcoins. Cependant, Nakamoto ne profitera jamais pleinement de ce succès. Alors que son système gagne en popularité, il transmet les rênes du projet à des collaborateurs et disparaît mystérieusement fin 2010, laissant derrière lui un logiciel autonome et un réseau qui continue de se développer sans lui.

Son dernier signe de vie remonte à 2011, dans un échange de mail où il écrit : « Je suis passé à autre chose et ne serai probablement plus là à l’avenir« . Au fil des années, la légende s’amplifie : est-ce un brillant ingénieur japonais, un programmeur américain, ou un criminel sud-africain ? Était-il même seul derrière ce pseudonyme ? Des indices suggèrent qu’il ne serait pas japonais, comme la qualité de son anglais et des horaires de travail correspondant davantage à ceux d’un occidental.

L’incroyable héritage d’un anonyme

En 2025, plus de 19 millions de bitcoins sont en circulation, s’échangeant à des valeurs atteignant 80 000 dollars par unité en mars. L’histoire de Nakamoto est devenue une légende contemporaine. Pourtant, malgré la fortune générée et l’impact considérable sur l’économie mondiale, sa véritable identité demeure secrète. Satoshi Nakamoto incarne finalement ce qu’il a voulu bâtir : son anonymat symbolise parfaitement la décentralisation qu’il prônait, lui et sa monnaie échappant à la surveillance des institutions financières traditionnelles.