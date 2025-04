Hommage du Bénin au Pape François : Condoléances et reconnaissance des autorités politiques

Photo : Assemblée Nationale / Benoit Koffi

Des autorités politiques béninoises, dont Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Adjadi Bakari ont réagi à la mort du Pape François, 266ᵉ Souverain Pontife de l’Église catholique, ce lundi 21 avril.

« C’est avec une immense tristesse et une profonde émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de Sa Sainteté le Pape François », a publié Vlavonou sur sa page Facebook. Il a exprimé, au nom de l’Assemblée nationale du Bénin et de l’ensemble des députés, ses condoléances les plus sincères au Vatican et à la communauté catholique mondiale, en particulier aux fidèles du Bénin.

Le président de l’Assemblée nationale a salué la mémoire du Pape François, le décrivant comme une figure d’humilité, de justice sociale et de fraternité humaine. « Son engagement en faveur des plus démunis, son message de paix et sa constante invitation à la miséricorde divine resteront gravés dans la mémoire collective de l’humanité », a-t-il ajouté. « Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, l’accueille dans la lumière éternelle, et que son âme repose en paix », a conclu le président de l’Assemblée Nationale du Bénin.

En plus du président de l’Assemblée Nationale, le chef de la diplomatie béninoise a également publié un message ce lundi 21 avril sur sa page Facebook pour saluer la mémoire du Pape François, au nom du pays. « Le Bénin présente ses sincères condoléances à la communauté chrétienne suite au décès de Sa Sainteté, le Pape François », peut-on lire sur sa page Facebook. « Nous nous associons à la douleur de l’Église catholique et rendons hommage à son héritage de paix et de compassion », a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Adjadi Bakari. « Que son âme repose en paix », a-t-il aussi conclu. Jorge Mario Bergoglio a été élu le 13 mars 2013 et a régné sous le nom de Pape François jusqu’à sa mort à 88 ans, le 21 avril 2025.