Jeunes du Bénin, boostez votre avenir avec MTN Skills Academy !

(Apprendre, se former, réussir : une plateforme pour transformer vos rêves en réalité) Dans un monde de plus en plus numérique et compétitif, les jeunes béninois – élèves, étudiants ou jeunes diplômés – sont confrontés à un défi majeur : comment acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un marché de l’emploi en constante évolution ? C’est pour répondre à cette question cruciale que MTN Skills Academy a vu le jour.

Lancée par MTN Group, cette plateforme numérique innovante propose un large éventail de formations gratuites et accessibles en ligne, spécialement conçues pour renforcer l’employabilité des jeunes africains. Au Bénin, elle s’impose déjà comme un levier puissant pour l’autonomisation des jeunes à travers l’éducation digitale.

Publicité

MTN Skills Academy s’adresse directement aux élèves du secondaire, aux étudiants des universités et aux jeunes en formation professionnelle. Elle offre une expérience d’apprentissage flexible, interactive et adaptée aux réalités de la jeunesse africaine.

La plateforme MTN Skills Academy est une composante de deux plateformes essentielles à savoir :

Une opportunité d’orientation professionnelle pour les élèves et étudiants sur les métiers qui les passionnent.

Une plateforme de cours en ligne pour améliorer l’accès à l’éducation et à la formation pour les étudiants du secondaire, de l’enseignement professionnel, et de l’université.

Publicité

Sur la plateforme, vous pouvez accéder à :

Un parcours de 80 questions qui vous permet de découvrir des métiers et mieux profiler votre carrière professionnelle

• Des cours en compétences numériques (programmation, marketing digital, cybersécurité…)

• Des modules de développement personnel (leadership, communication, pensée critique…)

• Des formations en entrepreneuriat et gestion de projet

• Des conseils pratiques pour réussir une recherche d’emploi (CV, entretien, création de profil LinkedIn, etc.)

Il faut noter que plus vous recevez des certificats après avoir validé les formations plus vous bénéficiez des formations de niveau supérieur.

Pourquoi s’inscrire ?

1. Les formations sur MTN Skills Academy sont offertes par la Fondation MTN et son entièrement gratuit et accessible à tous : vous n’avez besoin que d’un téléphone ou d’un ordinateur connecté à Internet.

2. Des contenus validés par des experts internationaux, régulièrement mis à jour. Et vous recevrez votre certification à la fin de chaque formation, qui renforce votre profil professionnel. Les modules de MTN Skills Academy sont conçus avec coursera et son en lien avec les besoins du marché local et international.

Comment y accéder ?

C’est très simple !

Rendez-vous sur le site https://skillsacademy.mtn.com/fr. Créez votre compte en quelques clics en y votre numéro de téléphone et vous avez accédez à de milliers d’opportunités qu’offre la plateforme. Commencez votre parcours professionnel en suivant le questionnaire. Choisissez les formations qui vous intéressent. Apprenez à votre rythme, où que vous soyez.

Un impact concret sur l’avenir

Dans un pays où le taux de chômage chez les jeunes reste élevé, MTN Skills Academy représente une solution concrète pour l’avenir professionnel des jeunes béninois. En développant des compétences pratiques et recherchées, la plateforme donne à chacun les moyens de bâtir un projet professionnel solide, voire de créer sa propre entreprise.

Rejoignez le mouvement !

Que vous soyez au collège, au lycée, à l’université ou à la recherche d’un emploi, MTN Skills Academy est votre allié pour construire un avenir ambitieux et épanoui. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et commencez à tracer votre route vers le succès !