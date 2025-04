Koffi Olomidé écrit une nouvelle histoire avec le Bénin (Un duo avec Pépé Oléka)

Pepe Oleka (Photo Profil Facebook)

La star de la rumba congolaise, Koffi Olomidé, continue d’écrire son histoire en Afrique, cette fois-ci avec un lien particulier avec le Bénin. En collaboration avec la talentueuse chanteuse béninoise Pépé Oléka, le duo a dévoilé des extraits de leur prochain morceau, marquant une rencontre musicale inédite entre les cultures béninoise et congolaise.

Le 26 avril 2025, Pépé Oléka a partagé sur ses réseaux sociaux deux extraits de cette collaboration tant attendue. Le premier extrait, d’une durée de 21 secondes, montre la voix douce et envoûtante de Pépé Oléka, qui chante : « À l’infini de toi, j’aime livresse ». Une phrase poétique qui exprime un amour profond et universel, rehaussé par l’interprétation émotive de l’artiste. Le lendemain, un deuxième extrait de 25 secondes a été mis en ligne. Ce passage a particulièrement retenu l’attention, non seulement pour la qualité musicale, mais aussi pour la surprise qu’il réserve : Koffi Olomidé, jusque-là reconnu pour ses chansons en Lingala et Kikongo, y interprète quelques paroles en Fon, langue locale du Bénin.

Dans cet extrait, Koffi Olomidé dévoile une autre facette de son talent en chantant : « Je ne fais que me rappeler de toi. Je me rappelle de toi… », avec une maîtrise impressionnante de la phonétique béninoise. Pépé Oléka, fidèle à la thématique de la chanson, poursuit avec une déclaration d’amour dans la même langue : « Jusqu’à demain, tu es le seul que je porte dans mon cœur ». Ces échanges linguistiques renforcent l’authenticité de cette fusion musicale entre les deux artistes.

Cette collaboration ne surprend pas, compte tenu des liens croissants entre les musiques béninoises et congolaises. Koffi Olomidé avait déjà marqué de son empreinte la scène musicale béninoise lors de son concert à Ouidah en janvier 2024 dans le cadre des VodunDays. Lors de ce concert, un moment particulier a frappé les esprits : avant de monter sur scène, Koffi Olomidé a eu une pensée émue pour les victimes d’une tragédie survenue lors de son concert à Cotonou en 2003, rendant hommage aux « 17 Koffiphiles » décédés lors de bousculades au stade de l’amitié de Kouhounou.