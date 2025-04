La Gdiz mobilise les investisseurs béninois (Gdiz Local Impact)

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a lancé le 24 avril 2025 à Cotonou une nouvelle initiative baptisée GDIZ LOCAL IMPACT, destinée à renforcer la participation des investisseurs béninois à son développement. Réunis au Novotel de Cotonou, plus de 50 opérateurs économiques ont pris part à cette première rencontre. L’objectif est clair : faciliter l’accès aux opportunités d’investissement dans la zone, promouvoir la transformation locale des matières premières et renforcer l’implication du secteur privé national.

À travers cette démarche, la GDIZ entend mettre fin à la perception d’un espace réservé aux seuls investisseurs étrangers. Les autorités de la Zone rappellent que le dispositif d’accompagnement est conçu pour intégrer aussi bien les projets locaux qu’internationaux. Un accompagnement spécifique est proposé aux porteurs de projets béninois.

La rencontre a bénéficié du soutien du Conseil national du patronat du Bénin (CNP Bénin), de l’Agence de promotion des investissements (APIEx), de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC Bénin) et de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). Leurs représentants ont salué l’initiative et encouragé les investisseurs locaux à s’y engager.

GDIZ LOCAL IMPACT s’articule autour de quatre axes :

– mobiliser les investisseurs béninois autour du projet industriel national ;

– leur présenter les outils de soutien à l’investissement ;

– affirmer l’ouverture de la Zone aux projets nationaux ;

– promouvoir une transformation locale créatrice de valeur.

La prochaine étape de cette série d’échanges est annoncée à l’Afrieximbank. D’autres rencontres sont prévues tout au long de l’année afin de construire, avec les opérateurs béninois, une industrie nationale dynamique et compétitive.