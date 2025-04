Edouard Loko échange avec six nouveaux ambassadeurs béninois

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard C. Loko, a reçu en audience, ce mercredi 16 avril 2025, six ambassadeurs béninois récemment nommés à des postes diplomatiques à l’étranger.

Les diplomates concernés sont Joseph Ahanhanzo (Maroc), Agniola Ahouanmenou (États-Unis), Franck Wilfried Adjagba (Chine), Nouhoume Bida Youssoufou Abdouramani (Qatar), Badirou Aguemon (Koweït) et Erick Jean-Marie Zinsou (Inde). Tous ont bénéficié, au cours de cette rencontre, de conseils pratiques et d’orientations stratégiques liés à la coopération internationale dans le domaine de la communication.

Publicité

Le président de la HAAC a évoqué les accords existants entre l’institution et ses homologues étrangers, en lien avec les pays de destination des ambassadeurs. Il a invité ses hôtes à valoriser ces partenariats et à saisir les opportunités qui pourraient contribuer à la visibilité du Bénin à l’échelle mondiale, à travers la diplomatie médiatique.

Les échanges ont permis d’aborder les enjeux de la régulation des médias et la nécessité de renforcer la coopération entre les institutions de communication. Le président Loko a également souligné l’importance pour les ambassadeurs de faire rayonner l’image du Bénin dans leurs missions respectives.