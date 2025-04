L’IA émotionnelle : une technologie qui exploite les émotions humaines

Photo DR

Encore appelée informatique affective, l’IA émotionnelle est un domaine de l’Intelligence Artificielle qui a pour objectif d’identifier, d’expliquer, d’inciter et d’apporter des réponses aux émotions humaines. Depuis sa systématisation en 1990, l’IA émotionnelle chercher à doter les programmes informatiques de la capacité de discerner et d’interpréter les signaux émotionnels des utilisateurs. En introduisant l’IA émotionnelle dans leurs protocoles d’Intelligence Artificielle, les développeurs désirent créer plus d’interaction avec une forte connotation humaine. Alors comment l’IA émotionnelle exploite-t-elle les émotions humaines et pourquoi elle fonctionne ?

Dans quels domaines peut-on utiliser l’IA émotionnelle ?

L’IA émotionnelle regorge d’un potentiel énorme pour diverses branches d’activité. Elle peut optimiser davantage les chatbots et assistants virtuels en usage dans les services clients en fournissant des réactions plus personnalisées. Dans le secteur de l’éducation, l’IA émotionnelle peut aider les établissements scolaires et universitaires à concevoir des supports pédagogiques en fonction des émotions des apprenants pour plus d’efficacité. Dans le domaine des soins de santé, l’IA émotionnelle intervient pour contrôler l’état émotionnel des patients afin d’adapter les soins.

Au niveau des RH (Ressources Humaines), l’IA émotionnelle améliore le bien-être des employés. LA NASA par exemple a développé son propre outil d’IA émotionnelle qui permet d’analyser la charge de travail de ses employés. Il s’agit du NASA–TASK Load Index (TLX), un instrument d’évaluation multidimensionnel où 6 éléments liés à la charge de travail et qui peuvent déteindre sur les émotions sont analysés. Cette analyse permet d’obtenir une estimation fiable de la charge de travail.

L’IA émotionnelle intervient également dans le domaine marketing publicitaire pour aider les entreprises à atteindre plus facilement leurs cibles grâce à l’interprétation des réponses émotionnelle des consommateurs. L’IA émotionnelle peut aussi impacter positivement le secteur du jeu en fournissant des expériences plus immersives dans un nouveau casino en ligne 2025. Ainsi, les attentes des joueurs sont comblées plus simplement.

La conceptualisation de l’IA émotionnelle

En 1983, le professeur de neurosciences à l’université de Boston, Howard Earl Gardner, conçoit une doctrine sur les intelligences multiples. Selon lui, il existe 8 types d’intelligences parmi lesquelles l’intelligence interpersonnelle et l’intelligence interpersonnelle. Il vient ainsi mettre fin au paradigme selon lequel le quotient intellectuel serait le seul indice de l’intelligence humaine.

Par la suite, le psychologue Reuven Bar-On essaiera développera la théorie du quotient intellectuel pour analyser le bien-être psychologique dont certains bénéficient par rapport à d’autres. C’est finalement en 1990 que le concept d’intelligence émotionnelle apparait. Elle sera définie par les psychologues Mayer et Salovey comme une forme d’intelligence qui suggère une prédisposition à maitriser ses émotions et ses sentiments, mais aussi à les différencier. Pour la psychologue Alexandra Larouche, tout le monde possède une intelligence émotionnelle, il faut juste l’exploiter.

À l’ère du numérique, la technologie transforme totalement la conception de l’intelligence émotionnelle . Avec les nouvelles technologies dont l’IA, l’intelligence émotionnelle ne concerne plus simplement la perception des émotions de l’humain. Elle permet également de créer des bots IA capables d’analyser et de réagir face aux émotions des êtres humains. On parle d’IA émotionnelle. Les agents d’IA émotionnelle sont à même de simuler l’empathie et de manifester des émotions humaines, que ce soit au travers du ton de la voix ou de l’expression du visage.

Comment l’IA émotionnelle parvient à identifier les émotions humaines ?

L’IA émotionnelle parvient à identifier les émotions des hommes à travers plusieurs mécanismes. Il s’agit notamment du traitement du langage naturel, des capteurs biométriques, de l’analyse vocale et de la reconnaissance faciale. Ce sont des instruments qui aident aux agents d’IA émotionnelle à observer certaines représentations dans l’attitude, la parole, les gestes, ce qui leur permet de percevoir les états-d’âme.

Est-ce que l’IA émotionnelle peut déteindre sur la vie privée des utilisateurs ?

L’un des obstacles à l’éclosion de l’IA émotionnelle est l’atteinte à la vie privée . Indubitablement, la collecte des données liée à l’utilisation de l’IA émotionnelle peut violer l’anonymat des utilisateurs. Une utilisation abuse des données sensibles des clients à des fins d’analyse émotionnelle peut causer des problèmes d’éthique. Les entreprises gagneraient alors à adopter des mécanismes de sécurité optimale pour préserver la vie privée des clients et bloquer les accès non autorisés à leurs données émotionnelles.

Les défis de l’IA émotionnelle

L’avenir de l’IA émotionnelle et son développement dépendent de sa capacité à répondre à un certain nombre de défis. L’IA émotionnelle devra notamment être capable d’élaborer des mécanismes lui permettant de fournir des solutions algorithmiques avec plus de précision. Que ce soit au niveau de la reconnaissance émotionnelle ou des considérations éthiques, il est capital de répondre à ces défis pour assurer une utilisation plus inclusive de la technologie de l’IA émotionnelle. De fait, le développement de l’IA émotionnelle permettra à de nombreuses applications de booster l’engagement des utilisateurs et la satisfaction client.