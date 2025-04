Maghreb : 323 millions $ pour moderniser des infrastructures logistiques

Photo d'illustration : DR

Dans la dynamique marocaine de développement des territoires, la région de Souss-Massa fait figure de locomotive ambitieuse. Elle vient de lancer un vaste programme d’investissement logistique d’environ 323 millions de dollars, avec un triple objectif : moderniser ses infrastructures, structurer un écosystème de transport performant et renforcer son attractivité nationale et internationale.

Au cœur de cette initiative, trois projets phares dessinent une nouvelle cartographie économique autour d’Agadir. Il y a d’abord la réhabilitation du port d’Agadir, un maillon essentiel du réseau maritime national, qui ambitionne de devenir un véritable hub régional. Ce port modernisé devrait non seulement mieux desservir les flux commerciaux, mais aussi renforcer les chaînes de valeur locales, en particulier celles liées à l’agro-industrie et à la pêche, deux secteurs stratégiques pour la région.

Ensuite, le projet de port sec « Agadir Atlantique » marque une rupture logistique importante. En s’inscrivant dans une logique d’intermodalité, cette infrastructure permettra de décongestionner les installations portuaires traditionnelles et de fluidifier le transport de marchandises vers l’intérieur du pays, notamment via le rail et la route. Une façon aussi d’anticiper la croissance des échanges, à l’heure où le Maroc se positionne comme un acteur incontournable des corridors commerciaux Afrique-Europe.

Le troisième levier du programme est la création d’une zone logistique de 45 hectares, pensée comme un espace d’accueil pour les opérateurs du secteur, les plateformes de distribution et les activités de transformation. Cette zone, à la croisée des routes commerciales nationales et régionales, vise à stimuler l’implantation d’entreprises et à générer de nouveaux emplois qualifiés.

Derrière ces projets se dessine une volonté claire. Il s’agit de faire de la logistique un moteur de compétitivité territoriale. En misant sur des infrastructures modernes, connectées et intégrées, le royaume chérifien entend capitaliser sur sa position géographique stratégique, à la fois porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne et trait d’union avec l’Europe.