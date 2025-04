Maghreb: Affluence record dans les hôtels d’une ville

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc continue de séduire un nombre croissant de visiteurs, qu’ils soient locaux ou étrangers. Avec ses paysages variés, son riche patrimoine culturel et ses infrastructures touristiques en pleine modernisation, le pays s’impose comme une destination privilégiée. Cette attractivité s’est particulièrement illustrée lors de l’Aïd al-Fitr, où de nombreuses villes marocaines ont connu une affluence remarquable. Marrakech, ville emblématique du tourisme national et international, a vu ses hôtels atteindre un taux d’occupation maximal durant cette période festive.

À l’occasion de l’Aïd al-Fitr, les établissements hôteliers de la ville ocre ont enregistré un taux de réservation de 100 %. Dès le samedi précédant la fête, les hôtels étaient complets, accueillant une forte vague de visiteurs en provenance de Casablanca et Rabat. Ce phénomène témoigne de l’engouement des Marocains pour des séjours de détente dans des destinations prisées du pays, malgré la hausse des tarifs observée dans le secteur.

L’amélioration continue des services touristiques et le développement des vols domestiques ont joué un rôle clé dans cette affluence. Les déplacements facilités entre les grandes villes ont permis à un plus grand nombre de voyageurs de rejoindre Marrakech et d’autres pôles touristiques comme Agadir. Ce dynamisme reflète les efforts consentis pour diversifier l’offre touristique et répondre aux attentes des visiteurs.

Face à cet essor, les professionnels du secteur soulignent l’importance d’investissements accrus dans les infrastructures hôtelières et les services. L’objectif est d’accompagner cette croissance et de préparer les grandes villes marocaines aux événements internationaux à venir, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030. Ces compétitions majeures devraient encore renforcer la notoriété du Maroc en tant que destination touristique de premier plan, tout en stimulant le développement de son industrie hôtelière.