Maghreb : ce pays déroule le tapis rouge aux investisseurs du numérique

Le Maroc confirme son ambition de faire du numérique un pilier de sa stratégie de développement économique et social. À Marrakech, lors du salon Gitex Africa, les autorités marocaines ont franchi une nouvelle étape en scellant trois protocoles d’accord avec des entreprises technologiques de premier plan. Objectif : insuffler une dynamique de création d’emplois dans un secteur en pleine expansion.

Car au-delà des chiffres, c’est une vision à long terme que Rabat défend. En plaçant le numérique au cœur de ses priorités, le royaume cherche à structurer un écosystème capable de rivaliser à l’échelle régionale, voire internationale. Cela passe par des investissements ciblés, la montée en compétences des jeunes talents, et surtout, des partenariats stratégiques avec les géants du secteur.

Gitex Africa, vitrine continentale de l’innovation, a servi de cadre idéal pour acter cette volonté politique. L’événement a réuni à Marrakech des acteurs venus du monde entier, soulignant l’attractivité croissante du Maroc dans le numérique. En misant sur la coopération avec des leaders technologiques, le pays espère tirer profit des transferts de savoir-faire et d’expertise, tout en stimulant l’économie locale.

Mais ce virage numérique, Rabat l’envisage aussi comme une réponse aux défis de l’emploi. Dans un pays où la jeunesse constitue la majorité de la population, la capacité à créer des emplois durables et qualifiés est plus qu’un enjeu économique : c’est une priorité nationale.

À travers ces accords, le Maroc donne des gages d’action et d’engagement. Le numérique n’est plus vu comme une option, mais comme une nécessité stratégique pour un avenir inclusif, moderne et compétitif.