Les relations commerciales internationales connaissent des bouleversements majeurs depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le président américain a multiplié les déclarations hostiles envers plusieurs partenaires traditionnels, imposant notamment des tarifs douaniers punitifs contre le Canada et d’autres alliés qui ne respecteraient pas ses exigences en matière de dépenses militaires. Ces pressions ont provoqué une onde de choc dans les marchés nord-américains, poussant de nombreux consommateurs canadiens à chercher des alternatives aux produits importés des États-Unis. Cette situation crée des opportunités inattendues pour certains pays, dont le Maroc, qui se positionne avantageusement sur le marché canadien.

Une réorientation des habitudes d’achat au Québec

Au Québec, un phénomène révélateur se dessine dans les rayons des supermarchés. Les consommateurs scrutent désormais l’origine des produits frais avec une attention particulière, évitant délibérément ceux provenant des États-Unis. Cette tendance grandissante pousse les détaillants à réagir promptement pour satisfaire cette nouvelle demande de diversification des sources d’approvisionnement.

La quête d’alternatives aux produits américains s’intensifie chaque semaine. Selon des observations rapportées par La Presse canadienne fin mars, les grandes chaînes de distribution alimentaire cherchent activement à accroître leurs approvisionnements auprès de fournisseurs méditerranéens et nord-africains, avec une attention particulière pour le Maroc.

Le Maroc, partenaire commercial privilégié des importateurs canadiens

Le royaume marocain jouit d’une popularité croissante sur les étals canadiens. Ses agrumes et poivrons, déjà bien implantés dans les circuits de distribution, séduisent de plus en plus les consommateurs en quête de produits non-américains de qualité.

Les importateurs canadiens ne cachent pas leur intention d’augmenter substantiellement leurs achats de produits marocains, comme le souligne la presse locale. Cette préférence marquée pour les denrées en provenance du Maroc représente une véritable aubaine pour les producteurs du pays maghrébin. Alors que les tensions commerciales entre Washington et Ottawa persistent, le royaume chérifien s’impose comme l’alternative de choix, transformant ainsi un contexte géopolitique tendu en formidable opportunité économique.