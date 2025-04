Maghreb: cette destination encore plébiscitée par les français

Photo : DR

Destination prisée depuis plusieurs années, Marrakech continue de séduire un public international en quête de dépaysement. Située au pied des montagnes de l’Atlas, la ville offre un mélange subtil entre traditions séculaires et dynamisme contemporain. Son climat ensoleillé, ses souks animés, sa richesse architecturale et sa gastronomie en font une escale de choix à toute période de l’année. Récemment, cette tendance s’est confirmée à travers les données partagées par le moteur de recherche de voyages Kayak, qui constate un regain notable d’intérêt pour la ville ocre, notamment de la part des voyageurs français.

Les vacances de Pâques approchant, Marrakech s’impose comme la première destination recherchée par les Français. Les données de Kayak montrent une progression marquée de 86 % des recherches vers cette ville, par rapport à la même période l’an dernier. Un engouement qui dépasse celui observé pour d’autres destinations européennes très en vogue comme Lisbonne (+67 %), Rome (+47 %) ou encore Madrid (+46 %).

Publicité

Cette attractivité s’inscrit dans une dynamique plus large, où les voyageurs semblent privilégier des destinations offrant à la fois un cadre agréable et une diversité d’expériences. À cet égard, Marrakech se démarque par sa capacité à répondre à ces attentes, à l’instar de Palma de Majorque, qui enregistre la plus forte hausse de recherches (+283 %), et de Séville (+102 %), toutes deux également très convoitées.

Bien que les tarifs aériens soient en nette augmentation – avec un bond de 178 % pour Marrakech, selon Kayak – l’intérêt pour les voyages ne faiblit pas. Les intentions de départ restent soutenues, comme en témoigne la hausse globale de 90 % des recherches de séjours pour cette période. Ce phénomène semble indiquer que la hausse des prix ne freine pas l’élan des voyageurs, qui continuent de planifier leurs escapades printanières malgré une inflation marquée des coûts.

Dans ce contexte, Marrakech confirme sa position de valeur sûre auprès des touristes français, combinant accessibilité géographique et richesse d’offre touristique. Une tendance qui, si elle se poursuit, pourrait encore renforcer la place de la ville dans les classements des destinations les plus visitées à l’avenir.