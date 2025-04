Maghreb: cette ville est le berceau mondial de la diversité oléicole

L’olivier, arbre emblématique du bassin méditerranéen, joue un rôle essentiel tant sur le plan économique qu’environnemental. Sa culture remonte à des millénaires et continue d’occuper une place centrale dans les traditions agricoles de nombreux pays. Grâce à une richesse variétale exceptionnelle, l’olivier se distingue par sa capacité d’adaptation aux conditions climatiques les plus rudes, garantissant ainsi une production oléicole stable et diversifiée. Dans cette dynamique, le Maroc s’impose comme un acteur majeur de la conservation de cette biodiversité en abritant la plus importante banque génétique d’oliviers au monde, située à Marrakech.

La banque de matériel génétique d’oliviers de Marrakech se positionne en référence mondiale dans la préservation et l’étude des variétés d’oliviers. Elle devance celles de Cordoue en Espagne et d’Izmir en Turquie, affirmant ainsi le rôle central du Maroc dans la conservation de cet héritage botanique. Cette infrastructure rassemble et protège un patrimoine végétal inestimable, garantissant la diversité génétique nécessaire à l’amélioration et à l’adaptation des oliviers face aux défis environnementaux.

Parallèlement, d’autres pays investissent également dans la recherche et la préservation du patrimoine oléicole. La Turquie, par exemple, dispose d’une banque génétique à Izmir, qui conserve 364 variétés d’olives originaires de 18 pays, parmi lesquels le Maroc, la France, la Grèce et le Chili. Cette institution joue un rôle clé dans la consolidation de l’héritage botanique turc en intégrant notamment 100 cultivars indigènes.

Les efforts en matière de recherche génétique ne se limitent pas à la simple conservation des variétés existantes. En Turquie, les autorités soutiennent activement la filière oléicole à travers des programmes d’incitation et des études de sélection génétique. La mise au point de nouveaux cultivars, à l’instar des variétés Ayvalık et Domat, s’inscrit dans cette volonté d’amélioration continue. L’objectif est d’optimiser la qualité des olives tout en renforçant leur résistance aux conditions climatiques et aux maladies.

L’essor de la culture oléicole en Turquie se traduit également par une augmentation significative des superficies dédiées à cette production. Avec plus de 903 061 hectares plantés, le pays connaît une dynamique favorable, ayant atteint une récolte record de 3,75 millions de tonnes d’olives l’année dernière. Cet engagement à développer le secteur reflète l’importance stratégique de l’oléiculture pour l’économie nationale.

Face à ces initiatives, la banque génétique de Marrakech conserve une position de leader en matière de recherche et de préservation du patrimoine oléicole. Son rôle dépasse la simple conservation : elle constitue une ressource essentielle pour l’amélioration des variétés existantes et l’adaptation des cultures aux nouveaux défis environnementaux. Cette dynamique confirme la place incontournable du Maroc dans la filière oléicole mondiale et souligne l’importance de la diversité génétique pour l’avenir de la production oléicole.