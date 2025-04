Maghreb: des maliens expulsés de ce pays, la tension se ravive

Des policiers algériens - Photo : DR

Les relations entre le Mali et l’Algérie traversent actuellement une phase critique. L’origine de cette dégradation remonte à des accusations portées par Bamako envers Alger, lui reprochant de s’immiscer dans ses affaires nationales, particulièrement en matière de gestion des groupes armés opérant près des frontières. Les autorités maliennes considèrent que leur voisin septentrional offre refuge à certains mouvements rebelles et entretient des relations équivoques avec des organisations qualifiées de terroristes par le Mali. Ce climat de suspicion a progressivement évolué en crise ouverte, aggravée par des différends concernant la sécurité frontalière et des approches contradictoires face aux menaces régionales.

La question des migrations est devenue un terrain d’affrontement diplomatique entre les deux nations. Une opération d’envergure visant au renvoi forcé de citoyens maliens résidant en Algérie a été récemment orchestrée, conduisant des centaines de personnes vers un centre de détention près de la frontière avec le Niger. Plusieurs associations humanitaires ont dénoncé les conditions de ces transferts, jugées « inhumaines ». Cette initiative algérienne apparaît comme une manœuvre politique plutôt qu’une simple mesure administrative, transformant des populations vulnérables en instruments de pression. Les militants des droits humains alertent sur cette utilisation stratégique de personnes déjà fragilisées par l’exil et la précarité économique.

L’affaire du drone, détonateur d’une crise profonde

Un événement spécifique a exacerbé les tensions déjà palpables. Depuis début avril, le gouvernement malien accuse l’Algérie d’avoir sciemment détruit un drone militaire malien qui opérait sur son propre territoire national. Pour les autorités de Bamako, cet acte constitue une « provocation délibérée du régime algérien » et une atteinte grave à l’intégrité territoriale du Mali.

Cet incident technique s’est rapidement métamorphosé en crise d’État majeure. Les autorités maliennes ont adopté une rhétorique offensive, allant jusqu’à déclarer que l’Algérie s’était muée en « sanctuaire pour les forces rebelles et terroristes internationales », notamment dans les régions septentrionales maliennes confrontées à une insécurité persistante. Ces allégations graves témoignent de l’ampleur de la défiance mutuelle.

La population malienne mobilisée

La rupture diplomatique a rapidement gagné les rues de Bamako. La semaine dernière, des jeunes manifestants se sont rassemblés devant la représentation diplomatique algérienne pour exprimer leur indignation. Les protestataires ont affiché leur solidarité avec le gouvernement face à ce qu’ils perçoivent comme des « actes d’agression » d’Alger.

Le mouvement protestataire a pris de l’ampleur samedi dernier, lorsqu’environ mille personnes ont participé à un rassemblement initié par le Conseil national de la Jeunesse du Mali. Cette mobilisation révèle un sentiment patriotique ravivé par la crise, où l’unité nationale se construit autour de la défense du territoire. Ce phénomène de ralliement populaire transforme un différend diplomatique en cause nationale, offrant aux dirigeants maliens, confrontés à de multiples défis internes, l’opportunité de consolider leur légitimité en exploitant la fibre patriotique.