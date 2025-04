Maghreb: deux voisins s’allient dans le secteur pharmaceutique

Pilier stratégique des politiques de souveraineté sanitaire, l’industrie pharmaceutique joue un rôle fondamental dans la sécurité des populations et la stabilité des systèmes de santé. Face aux enjeux d’accessibilité, de qualité et d’autonomie en matière de médicaments, les coopérations régionales prennent une importance croissante. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’accord signé à Alger entre deux acteurs du secteur, scellant une volonté commune de renforcer l’intégration pharmaceutique entre l’Algérie et la Mauritanie.

Le groupe pharmaceutique algérien Saidal et son partenaire mauritanien Chinguitty Pharma ont signé un mémorandum d’entente destiné à structurer une collaboration à plusieurs niveaux. Le document, paraphé par Soraya Sebbah, directrice générale par intérim de Saidal, et Omar Mohamed Nadjem, directeur général de Chinguitty Pharma, a été officialisé en présence du ministre algérien de la Production pharmaceutique, Wassim Kouidri.

L’accord prévoit dans un premier temps l’exportation de médicaments produits par Saidal vers la Mauritanie. Ces produits seront ensuite pris en charge sur le territoire mauritanien par Chinguitty Pharma, qui en assurera la distribution. Cette phase initiale s’inscrit dans une logique de réponse aux besoins immédiats du marché mauritanien en produits de santé fiables.

Au-delà de cette première étape, les deux groupes envisagent une coopération industrielle plus poussée. Saidal apportera son expertise dans le cadre du projet de création d’une unité de production de solutions médicamenteuses en Mauritanie. Un second chantier concerne l’installation d’un dispositif de conditionnement et d’emballage local des produits issus du groupe algérien.

Pour Saidal, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie d’expansion sur les marchés extérieurs, tandis que pour Chinguitty Pharma, il s’agit de s’appuyer sur un savoir-faire reconnu afin de développer ses capacités techniques et logistiques. Cette entente traduit ainsi une volonté partagée de consolider une offre pharmaceutique régionale compétente et accessible.