Maghreb – Europe: date fixée pour un projet énergétique majeur

Le projet Medlink Algérie-Italie, qui vise à relier l’Algérie à l’Italie via la Tunisie par un câble électrique sous-marin, continue de progresser. La société italienne Zhéro, responsable de la supervision de ce projet ambitieux, a récemment annoncé que la mise en service de cette interconnexion énergétique est prévue pour fin 2027. Avec une capacité de transport pouvant atteindre 2 000 MW d’énergie renouvelable, ce projet marque un tournant significatif dans le secteur énergétique, tant pour l’Algérie que pour l’Europe.

Conçu pour répondre à la demande croissante en énergies propres en Europe, le projet bénéficie du soutien des gouvernements de l’Union européenne, de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Autriche. Il s’inscrit dans une initiative plus large : le programme européen Global Gateway, visant à renforcer les infrastructures énergétiques internationales. Alessandra Pasini, PDG de Zhéro, a confirmé que la première partie de l’étude de faisabilité s’est achevée avec succès.

Un atout stratégique pour l’Algérie

Pour l’Algérie, le Medlink représente bien plus qu’une simple initiative européenne. Cette interconnexion permettra au pays de valoriser son excédent d’électricité et d’élargir son réseau de clients en se connectant directement à l’infrastructure énergétique européenne. Le projet constitue une véritable opportunité de diversifier les exportations algériennes et de jouer un rôle central dans le marché européen de l’énergie verte.

Pour Sonelgaz, l’entreprise nationale algérienne responsable de la production et de la distribution d’électricité, l’achèvement de ce projet pourrait non seulement augmenter les exportations d’énergie vers l’Europe, mais également renforcer l’infrastructure énergétique en Afrique du Nord. Les prochaines étapes du projet incluront l’obtention des autorisations nécessaires dans le nord de l’Italie avant le début des travaux du câble sous-marin.

Des innovations technologiques pour limiter les pertes

L’un des aspects les plus innovants du projet Medlink réside dans l’utilisation de technologies avancées pour réduire les pertes d’énergie pendant le transport. Ces innovations rendront le projet non seulement plus efficace, mais également plus compétitif, transformant potentiellement la manière dont l’énergie est transportée sur de longues distances. La capacité à limiter ces pertes représente un avantage considérable pour les pays partenaires et renforcera la viabilité du projet sur le long terme.