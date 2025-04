Maghreb: la montée du mariage virtuel dans un pays inquiète

Photo Unsplash

Le mariage est une étape marquante dans la vie d’un individu, symbolisant l’engagement et l’union entre deux personnes. Ancré dans des traditions culturelles et religieuses, cet événement revêt une dimension sociale et affective essentielle. Toutefois, avec l’essor des technologies numériques, de nouvelles formes d’union ont émergé, à l’instar du mariage virtuel. Ce phénomène, qui gagne en popularité au Maroc, suscite un débat de plus en plus vif parmi les spécialistes, notamment en psychologie sociale, qui s’inquiètent des implications de ces unions sans interaction physique directe.

Le mariage virtuel repose principalement sur les outils numériques, offrant à des individus la possibilité de s’unir sans avoir à se rencontrer physiquement. Mustapha Saâliti, professeur de psychologie sociale, souligne dans une déclaration à Hespress que cette tendance est en partie liée aux contraintes sociales et économiques qui retardent l’accès au mariage, en particulier chez les jeunes et les femmes vivant en milieu rural et urbain. Pour beaucoup, la recherche d’un partenaire en ligne apparaît comme une alternative aux difficultés rencontrées dans le cadre traditionnel.

Publicité

Ce mode d’union prend diverses formes, influencées par les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Certains optent pour des sites de rencontre spécialisés, parfois désignés comme “sites de mariage religieux”, tandis que d’autres font appel à des intermédiaires virtuels, comme les “faqih du mariage”, censés garantir une union conforme aux préceptes religieux. Mohammed Lbiti, chercheur en pensée islamique, rappelle dans Hespress que le mariage respectait autrefois des règles établies visant à préserver la pudeur et l’honneur des époux. Or, l’essor de ces nouvelles formes de médiation soulève des interrogations quant à leur conformité aux principes religieux et éthiques.

Le recours croissant aux unions virtuelles reflète également une mutation des mentalités face au mariage. Certains couples, après une rencontre exclusivement en ligne, parviennent à établir une vie conjugale stable, ce qui contribue à légitimer cette pratique aux yeux d’autres personnes en quête d’un modèle alternatif. Toutefois, cette approche n’est pas exempte de risques. La construction de la relation repose essentiellement sur les informations échangées via les réseaux sociaux, une réalité qui peut induire des perceptions biaisées et entraîner des désillusions.

Par ailleurs, l’augmentation des refus de mariage et du taux de célibat dans le pays constitue un facteur aggravant. Dans ce contexte, certains individus, poussés par la pression sociale et le désir de se conformer aux normes matrimoniales, se tournent vers des solutions peu encadrées. Selon Mohammed Lbiti, cité par Hespress, le danger réside dans l’exploitation de l’apparence religieuse à des fins trompeuses. Il met en garde contre ceux qui prétendent détenir une autorité religieuse légitime alors qu’ils se contentent d’utiliser leur image pour influencer des personnes vulnérables en quête d’un mariage rapide.

Face à ces évolutions, des spécialistes plaident pour une étude approfondie de ce phénomène afin d’en mesurer les impacts réels sur les dynamiques sociales et familiales. Le mariage virtuel, bien qu’il ouvre de nouvelles perspectives, pose des défis complexes qui méritent une réflexion approfondie sur ses implications culturelles, religieuses et psychologiques au Maroc.