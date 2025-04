Maghreb : lancement de plusieurs projets de développement

Dodi Achmad - Unsplash

Dans une démarche marquée par la volonté de corriger les inégalités régionales, le président Abdelmadjid Tebboune s’est rendu ce jeudi 24 avril dans la wilaya de Béchar, au sud-ouest de l’Algérie. Le président a inauguré plusieurs projets d’envergure dans les secteurs ferroviaire et hydraulique.

Selon nos confrères d’ObservAlgerie, cette visite présidentielle a été marquée par le lancement officiel de la ligne ferroviaire Béchar–Abadla, un axe de 100 kilomètres désormais opérationnel. Ce projet s’inscrit dans une politique nationale visant à désenclaver le sud du pays, dynamiser les échanges intérieurs et soutenir les régions à fort potentiel économique.

Cette nouvelle liaison ferroviaire vient renforcer l’infrastructure de transport de la région. Elle va faciliter le mouvement des biens et des personnes entre Béchar, pôle régional stratégique, et Abadla, localité en pleine croissance. Elle permettra également de mieux connecter cette zone aux grands centres urbains du nord du pays, souvent privilégiés dans les précédentes politiques d’aménagement. Outre le volet ferroviaire, d’autres projets hydrauliques ont été inaugurés.

Ils visent à garantir un meilleur accès à l’eau potable et à renforcer les capacités de gestion des ressources hydriques dans une région marquée par un climat aride. Au-delà des infrastructures, cette visite traduit une orientation stratégique du gouvernement algérien. Elle vise à réduire les disparités historiques entre le nord développé et le sud souvent marginalisé.

L’objectif affiché par les autorités est de faire du sud algérien un véritable levier de croissance à l’échelle nationale, tout en répondant aux attentes des populations locales. Le président Tebboune, en misant sur des projets concrets et visibles, cherche à ancrer l’État au plus près des territoires et à réaffirmer son engagement pour un développement équilibré, inclusif et durable.