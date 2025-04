Maghreb : réception d’un premier lot de drones turcs dans un pays

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’accès à l’électricité demeure un défi majeur sur le continent africain, où plus de 600 millions de personnes vivent encore sans courant. Alors que plusieurs pays cherchent à renforcer leurs infrastructures énergétiques, l’Algérie, forte de son expertise dans le domaine, entend jouer un rôle clé en partageant son savoir-faire avec d’autres nations africaines. Dernière initiative en date : un rapprochement avec le Burkina Faso pour renforcer la coopération énergétique entre les deux pays.

Selon nos confrères d’AgenceEcofin, la Société Nationale de l’Électricité et du Gaz en Algérie (Sonelgaz) et la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso (Sonabel) ont entamé des discussions pour poser les bases d’un futur mémorandum d’entente. L’objectif est de renforcer la coopération énergétique entre les deux nations, notamment en matière de production, de transport et de distribution d’électricité.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique plus large visant à permettre à l’Algérie de s’imposer comme un acteur clé de l’électrification en Afrique de l’Ouest. Avec un taux d’électrification proche de 99 %, l’Algérie est l’un des pays africains les plus avancés en matière d’accès à l’électricité.

Son réseau énergétique repose principalement sur l’exploitation du gaz naturel, mais le pays mise aussi sur le solaire pour diversifier ses sources d’approvisionnement. Cette expertise lui permet déjà d’exporter de l’électricité vers des pays voisins comme la Tunisie et la Libye. Le Burkina Faso, quant à lui, dépend largement des importations d’énergie pour répondre à ses besoins croissants.

Une collaboration avec l’Algérie pourrait ainsi lui offrir de nouvelles perspectives en matière d’électrification et de modernisation de ses infrastructures énergétiques. Plus largement, cette initiative souligne l’importance de la coopération entre pays africains pour relever les défis liés à l’accès à l’énergie. L’électrification est un enjeu stratégique pour le développement économique et social du continent, car elle conditionne la croissance industrielle, l’amélioration des services publics et l’essor des énergies renouvelables.