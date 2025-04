Maghreb: un accord inédit pour une compagnie aérienne

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Le paysage aérien maghrébin connaît une transformation remarquable ces dernières années. Les compagnies nationales comme Royal Air Maroc, Tunisair et Air Algérie multiplient les initiatives stratégiques pour renforcer leur présence internationale face à la concurrence des géants du Golfe et des transporteurs européens. Cette dynamique se manifeste par des renouvellements de flottes, des ouvertures de lignes vers l’Afrique subsaharienne et l’Asie, ainsi que des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs du transport aérien. Les compagnies maghrébines cherchent à capitaliser sur leur position géographique privilégiée entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, tout en répondant aux besoins croissants de mobilité de leurs diasporas et au développement touristique de la région.

Un partenariat stratégique qui abolit les restrictions aériennes traditionnelles

L’entente historique signée entre le Qatar et l’Algérie marque un tournant décisif dans la stratégie aérienne du Maghreb. Lors d’une rencontre officielle, les ministres des Transports des deux pays ont entériné un protocole qui supprime toutes les limitations quantitatives sur les vols entre leurs territoires. Cette libéralisation sans précédent permet à Air Algérie et Qatar Airways d’opérer autant de liaisons passagers et cargo qu’elles le souhaitent. L’innovation majeure réside dans l’attribution de la « cinquième liberté » aérienne, un privilège rare qui autorise désormais les deux transporteurs à utiliser le territoire de l’autre comme tremplin vers des destinations tierces. Selon les explications du ministre algérien des Transports, cet accord élimine la nécessité de passer par des intermédiaires, permettant aux appareils algériens d’opérer via Doha vers d’autres pays, et réciproquement pour les avions qataris depuis les aéroports algériens.

Vers une expansion orientale ambitieuse pour Air Algérie

Cette nouvelle donne diplomatique s’aligne parfaitement avec les ambitions de développement d’Air Algérie vers l’Asie. La compagnie algérienne envisage depuis longtemps de desservir plusieurs métropoles asiatiques comme Kuala Lumpur, Hong Kong et Guangzhou. Bien que le transporteur ne soit pas immédiatement en capacité d’exploiter cette nouvelle « cinquième liberté », l’horizon s’éclaircit avec l’arrivée programmée de seize nouveaux appareils d’ici 2027. Cette flotte renouvelée, composée de huit long-courriers Airbus et huit moyen-courriers Boeing, offrira les moyens techniques nécessaires pour concrétiser cette expansion orientale via le hub de Doha. Un expert du secteur souligne l’importance cruciale de tels accords pour la planification stratégique, permettant une meilleure visibilité sur les besoins futurs et guidant les décisions d’acquisition d’appareils adaptés aux nouvelles ambitions du transporteur.

Le plan de modernisation actuellement déployé par Air Algérie ne se limite pas à l’acquisition de nouveaux aéronefs. La stratégie globale vise à renforcer la présence internationale du pavillon algérien tout en révisant ses pratiques commerciales et opérationnelles. Cette planification rigoureuse traduit une vision à long terme où la compagnie ne se contente plus de ses marchés traditionnels mais ambitionne de concurrencer des acteurs majeurs sur la scène internationale. L’accord avec le Qatar représente une pièce maîtresse dans ce repositionnement stratégique, offrant à Air Algérie une porte d’entrée privilégiée vers les économies dynamiques de l’Asie-Pacifique.

L’entente aérienne s’inscrit dans une coopération économique plus vaste entre l’Algérie et le Qatar, deux nations qui ont intensifié leurs échanges ces dernières années. Pour Qatar Airways, déjà établie parmi l’élite mondiale du transport aérien, cet accord offre un accès facilité au marché algérien et, par extension, à l’Afrique du Nord. Le transporteur qatari pourra optimiser son réseau en utilisant l’Algérie comme point d’entrée vers d’autres destinations africaines. Cette réciprocité consolide une alliance stratégique entre deux acteurs aux ambitions complémentaires : Air Algérie cherchant à étendre sa présence globale, et Qatar Airways poursuivant sa stratégie d’expansion à travers des partenariats ciblés.

Cette évolution témoigne d’une nouvelle ère pour l’aviation civile nord-africaine. Longtemps considérées comme des acteurs secondaires du transport aérien international, les compagnies maghrébines démontrent aujourd’hui leur capacité à négocier des accords innovants qui redessinent les flux aériens traditionnels. Pour Air Algérie, l’accord avec le Qatar pourrait servir de modèle pour de futures négociations avec d’autres hubs stratégiques. La suppression des restrictions quantitatives et l’octroi de la cinquième liberté représentent un précédent significatif qui pourrait inspirer d’autres nations maghrébines à rechercher des conditions similaires dans leurs propres accords bilatéraux. Au-delà des retombées immédiates pour les deux compagnies concernées, cette entente marque potentiellement le début d’une transformation profonde du paysage aérien régional, où les transporteurs historiques reprennent l’initiative face à la concurrence étrangère.