Maghreb : un centre de référence bientôt implanté

Rabat. Photo: DR

le Maroc ne cesse de confirmer sa volonté de s’imposer comme une locomotive continentale dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est ainsi que le royaume chérifien a été choisi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour abriter un centre régional dédié à l’IA, aux sciences des données et à l’innovation technologique. Une décision symbolique, mais surtout stratégique.

L’annonce du PNUD ne doit rien au hasard. Rabat s’active depuis plusieurs années pour faire du numérique un levier de développement national et régional. En accueillant ce centre arabo-africain, le Maroc affirme, à travers cette désignation, son ambition de devenir un hub technologique incontournable, capable d’accompagner les pays du continent dans leur transition numérique.

Publicité

L’initiative s’inscrit dans une dynamique plus large. Elle tend à soutenir l’essor de l’intelligence artificielle sur le continent africain. De plus en plus de pays y voient une opportunité de sauter des étapes dans des secteurs clés comme l’agriculture, la santé, l’éducation ou la gouvernance. Le Maroc, lui, entend jouer le rôle de catalyseur. Ce centre régional, dont l’implantation est prévue à Rabat, sera une plateforme de collaboration Sud-Sud, combinant expertise technologique, innovation locale et appui aux politiques publiques.

Le but ? Offrir aux pays arabes et africains un écosystème où l’IA n’est pas seulement conçue, mais adaptée à leurs réalités. Pour porter cette ambition, le Maroc mise sur une diplomatie technologique agile. Le pays multiplie les alliances avec des universités de renom, des startups africaines, mais aussi des géants du numérique et des institutions multilatérales. L’objectif est de renforcer les capacités nationales et consolider son rôle de leader régional dans l’IA éthique et inclusive. Les autorités marocaines mettent également l’accent sur la formation. Le développement d’écoles spécialisées, de programmes de recherche et d’incubateurs innovants fait partie intégrante de la stratégie pour créer un vivier de talents capables de nourrir cet écosystème.