Maghreb: un gisement de métaux stratégiques découvert

Mine de Nickel (gocontractor)

Le secteur minier joue un rôle structurant dans le développement économique de nombreux pays. Au-delà de la contribution significative aux recettes d’exportation, il soutient des chaînes industrielles clés et favorise l’emploi local. Grâce à la richesse de leur sous-sol, certaines nations peuvent renforcer leur souveraineté économique, en particulier dans le contexte actuel de transition énergétique. L’exploitation raisonnée de ressources telles que le cobalt, le nickel ou encore le chrome devient un enjeu stratégique, tant pour répondre aux besoins des technologies vertes que pour garantir un approvisionnement indépendant face aux tensions géopolitiques.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit la récente annonce de la société canadienne Catalyst Mines Inc, qui a révélé des résultats prometteurs issus de ses opérations dans le sud du Maroc. Mené dans la région montagneuse de Siroua, dans la province de Ouarzazate, le projet baptisé Amasin a permis de mettre en évidence la présence de métaux critiques tels que le chrome, le cobalt et le nickel. Le chrome, en particulier, s’est distingué par des teneurs atteignant jusqu’à 270 350 parties par million, avec une moyenne avoisinant les 10 880 ppm sur l’ensemble des tranchées explorées. Quant au cobalt et au nickel, ils ont respectivement affiché des concentrations moyennes de 102 ppm et 1 481 ppm.

Le site présente des caractéristiques géologiques comparables à celles observées dans les grandes zones d’extraction du pays. Il repose notamment sur une matrice de serpentinite, un environnement rocheux connu pour son potentiel minier à ciel ouvert. Des lentilles de chromite de haute qualité, ainsi que des structures témoignant d’une extension de la minéralisation en profondeur, ont été identifiées. La superficie et la qualité des formations découvertes offrent ainsi des perspectives intéressantes pour une exploitation à grande échelle.

Situé à une quarantaine de kilomètres de la mine de Bou Azzer, ce projet pourrait se positionner parmi les actifs les plus stratégiques du pays en matière de métaux rares. Catalyst Mines Inc estime à près de 609 millions de tonnes le volume de roches exploitables contenant du chrome, du cobalt et du nickel. À ce stade, la valeur potentielle des ressources dépasse les 60 milliards de dollars américains, selon les premières évaluations internes de l’entreprise.

L’entreprise poursuit actuellement une phase avancée d’exploration, avec un programme de forage totalisant 20 puits pour une profondeur cumulée de 4 000 mètres. Cette étape vise à établir des estimations de ressources selon les normes internationales NI 43-101. Parallèlement à ses ambitions industrielles, Catalyst Mines Inc affirme son engagement en faveur du développement durable, du respect des normes sociales et de la consolidation de partenariats locaux. Une stratégie qui s’inscrit dans les efforts du Maroc pour renforcer sa position dans l’économie mondiale des métaux critiques, essentiels à la fabrication de batteries, d’équipements de défense et de technologies à faible émission de carbone.