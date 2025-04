Maghreb: un groupe bancaire britannique projette d’étendre sa présence

Photo : DR

Le paysage bancaire mondial connaît une dynamique de plus en plus marquée par des mouvements d’expansion stratégique au-delà des marchés traditionnels. De nombreuses institutions financières internationales, attirées par le potentiel économique croissant de certaines régions, s’implantent progressivement dans des zones à forte marge de développement, telles que le Maghreb. Dans ce contexte, une grande banque britannique projette d’étendre sa présence au Maroc, soulignant ainsi l’intérêt grandissant que suscite le Royaume auprès des grands acteurs du secteur bancaire mondial.

Standard Chartered, institution financière basée à Londres, envisage de s’installer au Maroc après avoir récemment consolidé sa présence en Égypte. Cette orientation vers le marché marocain s’inscrit dans une stratégie plus large de recentrage sur les services de gestion de patrimoine et les transactions transfrontalières. Ce repositionnement fait suite à une phase de rationalisation engagée en avril 2022, au cours de laquelle la banque a quitté plusieurs petits marchés africains et moyen-orientaux.

Publicité

Selon Chris Egberink, PDG et responsable des activités bancaires et de couverture pour l’Afrique du Sud, la banque étudie activement plusieurs destinations sur le continent, parmi lesquelles figure le Maroc. Cette éventuelle implantation est conditionnée par différents facteurs, notamment l’environnement réglementaire local, les procédures d’octroi de licences, ainsi que l’intérêt manifesté par les clients. L’ambition de Standard Chartered est de renforcer sa présence là où elle perçoit une stabilité économique et un potentiel de croissance à long terme.

Bien que la banque ait amorcé, ces trois dernières années, un retrait progressif de certains marchés jugés moins stratégiques, elle maintient une vision d’expansion sélective sur le continent africain. Le choix du Maroc, dont le système bancaire est reconnu pour sa solidité et son ouverture, semble répondre à ces critères. Standard Chartered pourrait ainsi renforcer sa position sur l’échiquier régional tout en capitalisant sur les opportunités offertes par un environnement en constante évolution.