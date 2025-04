Maghreb : un groupe italien prévoit d’investir dans l’élevage

L’Algérie continue d’attirer l’intérêt des investisseurs étrangers, notamment dans le secteur agricole. Dernier en date, le groupe agroalimentaire italien Bonifiche Ferraresi (BF) a annoncé son intention de développer un projet d’envergure dans le pays. Ce projet vise à renforcer la filière agroalimentaire algérienne en misant sur l’élevage bovin et la mise en place d’une chaîne de production intégrée couvrant la viande, le lait et le fourrage destiné à l’alimentation animale.

L’initiative de Bonifiche Ferraresi s’inscrit dans la dynamique actuelle des autorités algériennes qui cherchent à moderniser et renforcer la production agricole locale. L’objectif est double : réduire la dépendance aux importations et stimuler la production nationale dans des secteurs stratégiques.

Publicité

Avec un accent particulier sur l’élevage bovin, le projet prévoit non seulement une production accrue de viande et de lait, mais également la culture de fourrage pour garantir une alimentation durable et de qualité au cheptel. Depuis plusieurs années, l’Algérie déploie d’importants efforts pour améliorer son climat des affaires et attirer les investisseurs internationaux.

Grâce à des réformes économiques, une stabilité politique renforcée et une demande croissante en produits agroalimentaires, le pays devient une destination de choix pour les entreprises cherchant à s’implanter en Afrique du Nord. L’agriculture figure parmi les secteurs les plus prometteurs, avec des terres arables vastes, une main-d’œuvre qualifiée et un marché intérieur en forte demande.

De plus, l’Algérie bénéficie d’une position stratégique en Méditerranée, facilitant ainsi les exportations vers l’Europe et l’Afrique. L’arrivée de Bonifiche Ferraresi dans le paysage agricole algérien illustre la volonté des autorités de diversifier l’économie et de favoriser les investissements étrangers. Ce projet, en plus de dynamiser la production locale, pourrait générer de nouveaux emplois et favoriser le transfert de technologies dans les techniques d’élevage et de culture fourragère.