Maghreb: un leader gazier signe un accord pour sa logistique

Essentiel pour l’économie moderne, le transport logistique joue un rôle stratégique dans la fluidité des échanges, la compétitivité des entreprises et la sécurisation des approvisionnements. En Algérie, où les distances à couvrir sont vastes et les besoins croissants, ce secteur connaît une structuration progressive, portée par des partenariats publics et privés. C’est dans ce contexte qu’un accord structurant vient d’être scellé entre deux acteurs majeurs du paysage économique national.

La société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a officialisé un nouvel engagement avec le groupe Logistrans, reconnu pour sa couverture étendue de la chaîne logistique, incluant transport routier, services extra-portuaires et affrètement. La convention-cadre, signée ce mercredi au siège de Sonatrach en présence de ses dirigeants respectifs, Rachid Hachichi pour Sonatrach et Farid Krim pour Logistrans, prévoit une collaboration sur une période de trois ans.

Cette initiative marque une continuité plutôt qu’un début, les deux groupes ayant déjà collaboré par le passé. Une première convention avait en effet été conclue en décembre 2017 pour une durée de cinq ans. Le renouvellement de ce partenariat témoigne d’un engagement partagé à renforcer les capacités locales et à promouvoir une meilleure intégration des services au sein de l’économie nationale.

À travers cette entente, Sonatrach réaffirme sa volonté d’adosser ses opérations à des prestataires locaux solides, tout en consolidant son appui à des entreprises algériennes stratégiques dans le domaine logistique. De son côté, Logistrans pourra mettre en œuvre son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur du transport, dans un cadre élargi et structurant.

L’accord illustre aussi une tendance de fond : l’importance accordée à la logistique dans les plans de développement industriel et énergétique du pays, ainsi que la reconnaissance croissante du rôle des infrastructures de transport dans la souveraineté économique. À travers des partenariats de ce type, l’Algérie affine progressivement sa stratégie d’intégration logistique, au service de son ambition économique nationale.