Maghreb : un partenariat avec le géant Ericsson pour former les entrepreneurs

Rabat. Photo: DR

Le Maroc continue de tracer sa route vers une économie plus innovante et plus connectée. Le royaume chérifien vient de sceller un partenariat stratégique avec le géant suédois Ericsson, destiné à renforcer les compétences numériques des entrepreneurs marocains. Dans un monde en pleine mutation technologique, Rabat fait le choix de la formation ciblée et du transfert d’expertise pour soutenir la dynamique entrepreneuriale nationale.

La signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement marocain et Ericsson marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie numérique du Royaume. Cette collaboration vise à équiper les porteurs de projets, start-up et jeunes entrepreneurs des outils et savoir-faire nécessaires pour réussir dans l’économie digitale. Le programme ambitionne de proposer des formations de haut niveau, axées sur les nouvelles technologies, la connectivité, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Ericsson, fort de son expérience dans l’accompagnement de projets numériques à l’échelle mondiale, apportera un soutien technique, pédagogique et opérationnel. Pour les autorités marocaines, cette initiative dépasse le cadre d’un simple programme de formation. Elle s’inscrit dans une vision globale où le numérique est perçu comme un vecteur de compétitivité, de création d’emplois et d’inclusion sociale.

En intégrant les entrepreneurs dans cette dynamique, Rabat cherche à créer un écosystème numérique solide et résilient, capable de répondre aux défis locaux tout en s’ouvrant aux opportunités globales. Ce partenariat illustre également une tendance de fond. Il s’agit du rapprochement entre le secteur public et les grandes firmes technologiques internationales pour accélérer les réformes structurelles.

Le Maroc, qui a déjà collaboré avec des entreprises comme Nokia dans le cadre du développement de la 5G ou de la fibre optique, confirme ainsi sa volonté de s’entourer des meilleurs pour réussir son pari digital. Au-delà des ambitions immédiates, cette collaboration vise aussi à nourrir un tissu d’innovateurs locaux capables de proposer des solutions adaptées aux réalités marocaines. En formant les entrepreneurs sur des compétences clés, l’État espère encourager la naissance de start-up performantes dans des secteurs stratégiques comme l’agritech, la fintech ou la e-santé.