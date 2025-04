Maghreb: un poids lourd d’Afrique du Nord signe un accord dans l’énergie

Photo d'illustration

Le dynamisme économique du Maghreb s’illustre de plus en plus par une stratégie d’ouverture et de multiplication des partenariats commerciaux. Cette région, riche de son potentiel énergétique et de sa position géographique stratégique, consolide ses ambitions à travers des accords avec des acteurs majeurs du continent africain. Dernier exemple en date, l’Algérie renforce ses liens économiques avec un important acteur industriel égyptien, marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération intermaghrébine et africaine.

Le groupe Sonelgaz a signé un protocole d’accord avec la société égyptienne Elsewedy Electric, officialisant ainsi une coopération dans plusieurs secteurs stratégiques liés à l’énergie. Présidée par Mohamed Arkab, ministre d’État et ministre de l’Énergie, en présence de Badr Abdel Ati, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d’Égypte, la cérémonie a formalisé la volonté commune des deux pays d’avancer sur des projets industriels et technologiques d’envergure.

Cet accord définit un cadre général de collaboration, avec pour ambition la fabrication et la commercialisation d’équipements énergétiques, notamment ceux destinés à la très haute tension. Il prévoit également le développement de solutions dans l’ingénierie, la construction d’installations et d’infrastructures énergétiques, ainsi que la coordination pour la conquête de marchés étrangers. Afin de suivre la mise en œuvre de ces projets, un comité mixte réunissant des représentants des deux entités sera chargé d’évaluer les actions engagées et d’explorer de nouvelles pistes de coopération.

La signature de ce protocole s’inscrit dans la continuité de la visite du PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, au Caire en février 2025. Durant son séjour, des échanges ont eu lieu avec plusieurs acteurs du secteur énergétique égyptien, dont Elsewedy Electric, reconnu pour son expertise dans la production de câbles, d’accessoires électriques, ainsi que dans l’ingénierie et la construction de solutions d’infrastructures énergétiques avancées.

Par cette collaboration, Sonelgaz et Elsewedy Electric entendent non seulement mutualiser leurs savoir-faire, mais également renforcer leur présence sur de nouveaux marchés, tout en contribuant au transfert de compétences par le biais d’échanges de formation entre les personnels techniques des deux pays. Une dynamique qui s’inscrit dans une logique plus large de partenariats Sud-Sud, portée par une vision de développement partagé.