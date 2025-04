Maghreb : un produit du terroir récompensé aux Émirats

Photo DR

L’huile d’olive vierge extra Ardhi a récemment été mise à l’honneur lors d’un concours international qui s’est tenu aux Émirats arabes unis. Ce produit du terroir algérien a remporté deux médailles d’or à l’Afro-Asian International Olive Oil Competion, organisé du 1er au 4 avril 2025 par le Global International Olive Oil Competition.

Dans un contexte de plus en plus compétitif, où l’huile d’olive se décline en une multitude de crus venus d’Europe, du Moyen-Orient ou d’Amérique latine, Ardhi s’est démarquée grâce à de nombreux atouts. L’huile possède un équilibre subtil,, une richesse en antioxydants naturels et un goût délicatement fruité.

Ces distinctions traduisent une reconnaissance internationale du potentiel algérien dans un secteur dominé historiquement par des géants méditerranéens comme l’Italie, l’Espagne ou la Grèce. Ardhi est le reflet d’un patrimoine agricole et culturel profondément enraciné dans les terres du Maghreb central. Produite selon des méthodes respectueuses de l’environnement et de la tradition, l’huile Ardhi incarne cette nouvelle génération de produits du terroir qui allie authenticité, innovation et excellence.

Derrière chaque goutte, on retrouve la passion des oléiculteurs algériens, le soin apporté à chaque récolte, et une volonté farouche de hisser le pays parmi les grandes nations oléicoles. Cette reconnaissance ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour les exportateurs algériens. l’Afro-Asian International Olive Oil Competion est une vitrine stratégique dans un marché mondial où la demande pour des huiles d’olive haut de gamme ne cesse de croître, notamment au Moyen-Orient et en Asie. L’huile Ardhi, en décrochant ces récompenses, devient une ambassadrice idéale pour représenter la qualité agroalimentaire de l’Algérie.