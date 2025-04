Maghreb: un vent de modernisation souffle sur un aéroport

Les aéroports occupent une place stratégique dans les infrastructures de transport modernes. Ils assurent non seulement la liaison entre différentes régions et pays, mais jouent aussi un rôle déterminant dans le développement économique et touristique des territoires qu’ils desservent. Véritables carrefours d’échanges, ils doivent conjuguer performance, sécurité et confort pour répondre aux attentes des voyageurs et des compagnies aériennes. Leur évolution constante est souvent le reflet des dynamiques économiques locales et internationales, imposant aux gestionnaires aéroportuaires une adaptation permanente aux normes techniques, aux besoins croissants en mobilité et aux exigences environnementales.

L’aéroport de Nador El Aroui s’apprête à entamer d’importants travaux de modernisation. D’un montant évalué à 113 millions de dirhams, ce projet ambitieux piloté par l’Office national des aéroports (ONDA) vise à améliorer aussi bien la sécurité des infrastructures que la qualité des services offerts. Les opérations prévues s’articulent autour de plusieurs volets, notamment la réfection complète des chaussées aéronautiques, le terrassement, le nivellement et l’assainissement des sols.

Afin d’assurer la fluidité des opérations au sol, des actions spécifiques de balisage diurne et de nettoyage des chaussées sont également planifiées. L’objectif est d’optimiser les conditions d’exploitation de l’aéroport tout en le préparant à faire face à l’évolution du trafic aérien dans la région.

L’ensemble de ces travaux, une fois engagés, devrait s’étendre sur une durée de dix mois. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de l’ONDA, qui ambitionne d’élever l’ensemble des aéroports du royaume aux standards internationaux. À travers ces efforts de modernisation, il s’agit d’accompagner le développement économique de la région et de renforcer l’attractivité du pays sur la scène internationale.