Maghreb: une compagnie veut étoffer sa flotte

Les compagnies aériennes jouent un rôle central dans le développement économique et l’ouverture des territoires. En assurant le transport rapide de passagers et de marchandises, elles favorisent le tourisme, le commerce international, et les échanges culturels. Leur activité repose sur une gestion rigoureuse des flottes, une adaptation constante aux normes de sécurité et aux évolutions technologiques, ainsi qu’une capacité à répondre aux besoins croissants de mobilité. Pour rester compétitives, ces entreprises investissent régulièrement dans le renouvellement ou l’élargissement de leurs appareils, tout en ajustant leurs stratégies aux enjeux environnementaux et aux fluctuations du marché aérien.

Air Algérie poursuit ses efforts de renforcement de sa flotte. Alors que seize avions ont déjà été commandés, la compagnie nationale pourrait voir ce chiffre porté à dix-huit. Le ministre des Transports, Said Sayoud, a révélé que des négociations étaient en cours pour l’acquisition de deux appareils supplémentaires, sans préciser pour l’instant ni le modèle concerné ni le constructeur impliqué.

En parallèle, les autorités tablent sur un programme de développement à plus long terme. Des projets de renforcement progressif de la flotte sont envisagés à l’horizon 2030 et 2040, selon les annonces du ministre. Ces perspectives s’inscrivent dans une volonté plus large de modernisation du secteur du transport aérien national.

L’arrivée progressive des avions commandés, attendue dès cette année, devrait contribuer à améliorer les performances opérationnelles de la compagnie, notamment sur le plan de la ponctualité. En attendant, Air Algérie continue de s’appuyer sur des appareils affrétés pour répondre à la demande et assurer la continuité de ses services.

Cette dynamique d’investissement reflète l’ambition de la compagnie de renforcer sa présence sur le marché, tout en améliorant l’expérience client et la qualité de ses prestations.