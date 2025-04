Maghreb: une décision d’un état pousse des éleveurs espagnols vers son rival

Le rituel du sacrifice du mouton à l’occasion de l’Aïd Al-Adha incarne un acte de foi pour des millions de musulmans à travers le monde. En plus de sa portée religieuse, il représente un moment de partage et de solidarité. Cette année, toutefois, un événement inhabituel a modifié le cours des préparatifs : le roi du Maroc, Mohammed VI, a appelé la population à ne pas procéder au sacrifice, en raison de la sécheresse qui affecte durement le cheptel national. Une décision saluée pour sa dimension préventive, mais qui a provoqué des répercussions inattendues sur le marché de l’exportation animale, notamment en Espagne. Déstabilisés par cette annonce, certains éleveurs ibériques se sont tournés vers l’Algérie, perçue comme une destination de repli face à un marché marocain soudainement fermé.

Jusqu’ici, le Maroc figurait parmi les principaux débouchés pour les ovins espagnols, avec des importations variant entre 10 000 et 15 000 têtes par an, destinées à la fois à la consommation pendant le Ramadan et à l’engraissement en amont de l’Aïd. La suspension des importations marocaines a brusquement interrompu cette dynamique. Pour les professionnels du secteur, cette situation menace directement l’écoulement des stocks disponibles, notamment à l’approche de l’une des périodes les plus lucratives de l’année.

Publicité

Face à cette impasse, des démarches se sont accélérées de l’autre côté de la Méditerranée. L’organisation Asaja Extremadura, regroupant plusieurs milliers d’agriculteurs et d’éleveurs espagnols, a saisi le ministère de l’Agriculture pour demander la facilitation des procédures d’exportation vers l’Algérie. Ce pays, souvent en concurrence avec son voisin de l’ouest sur le plan diplomatique et économique, semble aujourd’hui offrir une opportunité bienvenue pour le secteur espagnol. L’objectif : atténuer les pertes commerciales tout en nouant des liens plus solides avec le marché algérien.

Les acteurs du secteur ovins espagnol restent toutefois prudents. Malgré l’orientation vers l’Algérie, le souhait de renouer, à terme, avec le marché marocain persiste. Le président de l’Association Interovic a exprimé l’espoir d’une reprise des échanges avec le Royaume chérifien dès que les conditions le permettront. En attendant, l’Algérie s’impose, pour cette année du moins, comme le principal relais pour un commerce déstabilisé par une décision royale aux motivations sanitaires, mais aux implications bien réelles sur les équilibres économiques régionaux.