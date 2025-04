Mission parlementaire à la Cour des comptes française : La délégation béninoise satisfaite

Photo : DR

La mission d’étude parlementaire en France du 24 au 28 mars 2025, ouverte au personnel compétent de la Cour des comptes, a eu un écho favorable dans l’opinion publique avec ses lots d’acquis au profit des députés à en croire les impressions de madame le député Natacha Kpochan, coordinatrice du groupe d’amitié Bénin-France et son collègue chef de la délégation, Gérard Gbénonchi, président de la Commission des Finances et des Échanges de l’Assemblée nationale.

Les résultats positifs de ladite mission sont axés sur la qualité des enseignements tirés de cette riche expérience. Ils traduisent nettement la volonté de la représentation nationale de puiser dans le répertoire des belles expériences faites ailleurs pour mettre en œuvre des approches adaptées au contexte en matière de gestion et de transparence dans la gouvernance pour une application sans faille des meilleures pratiques concernant la gestion du bien public.

Au-delà de la satisfaction exprimée, les bénéficiaires directes et indirectes de cette mission d’immersion sont dans la logique de poser des actes allant dans le sens de formuler des recommandations à l’adresse du président de l’Assemblée nationale et de l’Exécutif sous la direction de Patrice Talon, président de la République afin d’améliorer ou d’affiner les pratiques en vigueur dans notre pays. En la matière, le président de la Commission des Finances, l’honorable Gérard Gbénonchi a reconnu que cette mission a mis en lumière les avancées du Bénin en matière de gestion et de contrôle des finances publiques dans une vision d’identification des axes d’amélioration, après avoir mis en exergue le grand intérêt de cette mission parlementaire ouverte à la cour des comptes. Les députés de la mission ne sont pas les seuls à saluer la pertinence des acquis. Il y a aussi le personnel compétent de la cour des comptes impliqués dans cette aventure dans le but de renforcer la synergie d’action entre institution de contre-pouvoir pour plus d’efficacité dans la gestion des ressources publiques. La magistrate Ismath Bio Tchané Mamadou, présidente de la cour des comptes et ses collègues notamment le procureur général Joël Zodjihoué, le président de la chambre État, Roch David-Gnahoui et la présidente de la chambre des collectivités locales, Michelle Adossou sans ignorer le secrétaire général Serge Batonon , n’ont caché leur satisfaction pour cette approche intelligente de l’institution parlementaire, laquelle a révélé le souci de hisser le Bénin au rang des nations modèles en matière de gestion de la chose publique. La mission de cinq jours, laquelle est cofinancée par l’Assemblée nationale et la GIZ a permis aux membres de la délégation de vivre en live certaines réalités concernant le contrôle de l’action gouvernementale au Parlement et au Sénat français sans ignorer les échanges interactifs très profitables à eux pour enrichir leur connaissance, expérience et expertise.